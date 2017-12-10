Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Плетикоса считает, что «Спартак» выступил в Лиге чемпионов достойно

    Плетикоса считает, что «Спартак» выступил в Лиге чемпионов достойно

    Бывший вратарь московского «Спартака» Стипе Плетикоса дал оценку выступлению команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Хорват не считает его провальным.

    «Конечно, такое поражение на «Энфилде» может повлиять на настрой всей команды. Будет непросто, но в команде все игроки — профессионалы. Они разберутся в проблеме. Нет времени смотреть назад. Необходимо идти вперед.

    Кто бы что ни говорил, а «Спартак» достойно выступил в Лиге чемпионов в этом году. Жалко, что упустили две победы над «Марибором», но в остальном все было неплохо. Теперь осталось поставить яркую точку в календарном году российского футбола», – сказал Плетикоса.

    Спартаковцы по итогам Лиги чемпионов вышли в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2017 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mihail200606
    1512912684
    цска достойно выступил, рубин достойно выступал.. а две ничьи с аутсайдером и разгром 7-0 навряд ли достойным можно назвать... как смогли так и выступили..
    Ответить
    ologreds
    1694991761
    numo528726
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+