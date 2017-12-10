Плетикоса считает, что «Спартак» выступил в Лиге чемпионов достойно

Бывший вратарь московского «Спартака» Стипе Плетикоса дал оценку выступлению команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Хорват не считает его провальным.

«Конечно, такое поражение на «Энфилде» может повлиять на настрой всей команды. Будет непросто, но в команде все игроки — профессионалы. Они разберутся в проблеме. Нет времени смотреть назад. Необходимо идти вперед.

Кто бы что ни говорил, а «Спартак» достойно выступил в Лиге чемпионов в этом году. Жалко, что упустили две победы над «Марибором», но в остальном все было неплохо. Теперь осталось поставить яркую точку в календарном году российского футбола», – сказал Плетикоса.

Спартаковцы по итогам Лиги чемпионов вышли в плей-офф Лиги Европы.