Плетикоса: «От «Спартака» жду самых высоких результатов в Лиге Европы»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что ждет успешного выступления от красно-белых в Лиге Европы, а также высказал мнение о новичке московской команды полузащитнике Софьяне Ханни.

Напомним, в 1/16 финала подопечным Массимо Карреры предстоит сыграть с «Атлетиком» из Бильбао.

«За «Спартаком» слежу. С нетерпением жду игры с «Атлетиком» и «Локомотивом». С «Локомотивом» вообще будет решающий матч. Потому что если «Спартак» выиграет, то у него будут хорошие шансы на чемпионство. От красно-белых жду самых высоких результатов в Лиге Европы. Они подписали Ханни – это отличный футболист. Я его очень хорошо знаю, слежу за чемпионатом Бельгии. Ханни усилит игру «Спартака».

«Атлетик» в этом году не играет так, как он умеет. Единственная проблема, что это будет первая игра после сборов», – сказал Плетикоса.