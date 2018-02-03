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    Плетикоса: «От «Спартака» жду самых высоких результатов в Лиге Европы»

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что ждет успешного выступления от красно-белых в Лиге Европы, а также высказал мнение о новичке московской команды полузащитнике Софьяне Ханни.

    Напомним, в 1/16 финала подопечным Массимо Карреры предстоит сыграть с «Атлетиком» из Бильбао.

    «За «Спартаком» слежу. С нетерпением жду игры с «Атлетиком» и «Локомотивом». С «Локомотивом» вообще будет решающий матч. Потому что если «Спартак» выиграет, то у него будут хорошие шансы на чемпионство. От красно-белых жду самых высоких результатов в Лиге Европы. Они подписали Ханни – это отличный футболист. Я его очень хорошо знаю, слежу за чемпионатом Бельгии. Ханни усилит игру «Спартака».

    «Атлетик» в этом году не играет так, как он умеет. Единственная проблема, что это будет первая игра после сборов», – сказал Плетикоса.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2018 14:15
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 18:09

      мы тоже все ждем высоких результатов и стабильной игры весной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2018, 16:56

      атлетик надо дома рвать клепать как можно больше мячей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2018, 14:50

      Мы тоже на это надеемся, но уровень наших защитников, мягко говоря, вызывает огромное беспокойство за конечный результат!!!

      1
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