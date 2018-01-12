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  • Созин: «Не могу сказать, что Бистрович – это игрок для основы ЦСКА»

Созин: «Не могу сказать, что Бистрович – это игрок для основы ЦСКА»

12 января 2018, 20:50
8

Член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о переходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича из «Славен Белупо» в ЦСКА.

«ЦСКА давно никого не покупал, но я не могу сказать, что Бистрович — это игрок в основу армейцев. У москвичей давно есть проблемы в полузащите с левой стороны. С правой стороны есть Марио Фернандес, который может закрыть всю бровку. Кого только ни пробовали «армейцы» с левой стороны: Дзагоева, Миланова и Головина. Но такого результата, как Марио, ребята не давали.

Понятно, что любая свежая кровь ЦСКА сейчас не повредит. Бистровичу 19 лет, и деньги за него уплачены небольшие. Будем надеяться, что селекционный отдел армейцев знает, что делает. Мы уже много раз видели, как ЦСКА попадает в точку, надеюсь, и в этот раз так будет», – сказал Созин.

Московский клуб объявил о переходе сегодня. Согласно хорватскому изданию Klikaj, сумма сделки составила 500 тысяч евро.

19-летний Бистрович сказал, что хотел бы оставить след в истории ЦСКА, как его соотечественник Ивица Олич.

По словам агента Филипа Шелендича, его клиент отказал клубам из Италии, Испании и Хорватии.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Славен Белупо ЦСКА Бистрович Кристиян
Комментарии (8)
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Аид666
1515780088
Жора до травмы норм был...
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Татарин за ЦСКА
1515781824
Ну с покупкой "армейцы".Добро пожаловать,Бистрович
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yarik1_78
1515781944
Ну всё,к ЛЕ укрепились!
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BRO_football
1515782965
Бомбардир, читай внимательнее! «ЦСКА давно никого не покупал, Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, что Бистрович — это игрок в основу «армейцев». Если Созин НЕ может сказать, это значит что он НЕ считает Бистровича игроком основы ЦСКА. Так что меняйте заголовок.
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raritet
1515783245
наверное , праздники сказались-в заголовок полностью противоречит смыслу заметки. Браво . Пить надо меньше, меньше надо пить....
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cska-62
1515823076
Добро пожаловать, Крисиян! И вперёд, по пути Ивицы Олича, одного из самых любимых игроков среди болельщиков ЦСКА!
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OfaZavr
1515828029
Им там в комитете по этике больше делать что ли нечего все вокруг только комментировать, на пол ставки еще и экспертом подрабатывает видно раз в каждую щель суется)
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