Созин: «Не могу сказать, что Бистрович – это игрок для основы ЦСКА»

Член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о переходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича из «Славен Белупо» в ЦСКА.

«ЦСКА давно никого не покупал, но я не могу сказать, что Бистрович — это игрок в основу армейцев. У москвичей давно есть проблемы в полузащите с левой стороны. С правой стороны есть Марио Фернандес, который может закрыть всю бровку. Кого только ни пробовали «армейцы» с левой стороны: Дзагоева, Миланова и Головина. Но такого результата, как Марио, ребята не давали.

Понятно, что любая свежая кровь ЦСКА сейчас не повредит. Бистровичу 19 лет, и деньги за него уплачены небольшие. Будем надеяться, что селекционный отдел армейцев знает, что делает. Мы уже много раз видели, как ЦСКА попадает в точку, надеюсь, и в этот раз так будет», – сказал Созин.

Московский клуб объявил о переходе сегодня. Согласно хорватскому изданию Klikaj, сумма сделки составила 500 тысяч евро.

19-летний Бистрович сказал, что хотел бы оставить след в истории ЦСКА, как его соотечественник Ивица Олич.

По словам агента Филипа Шелендича, его клиент отказал клубам из Италии, Испании и Хорватии.