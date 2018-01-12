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    Созин: «Не могу сказать, что Бистрович – это игрок для основы ЦСКА»

    Член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о переходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича из «Славен Белупо» в ЦСКА.

    «ЦСКА давно никого не покупал, но я не могу сказать, что Бистрович — это игрок в основу армейцев. У москвичей давно есть проблемы в полузащите с левой стороны. С правой стороны есть Марио Фернандес, который может закрыть всю бровку. Кого только ни пробовали «армейцы» с левой стороны: Дзагоева, Миланова и Головина. Но такого результата, как Марио, ребята не давали.

    Понятно, что любая свежая кровь ЦСКА сейчас не повредит. Бистровичу 19 лет, и деньги за него уплачены небольшие. Будем надеяться, что селекционный отдел армейцев знает, что делает. Мы уже много раз видели, как ЦСКА попадает в точку, надеюсь, и в этот раз так будет», – сказал Созин.

    Московский клуб объявил о переходе сегодня. Согласно хорватскому изданию Klikaj, сумма сделки составила 500 тысяч евро.

    19-летний Бистрович сказал, что хотел бы оставить след в истории ЦСКА, как его соотечественник Ивица Олич.

    По словам агента Филипа Шелендича, его клиент отказал клубам из Италии, Испании и Хорватии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2018 20:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:20

      Им там в комитете по этике больше делать что ли нечего все вокруг только комментировать, на пол ставки еще и экспертом подрабатывает видно раз в каждую щель суется)

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 января 2018, 08:57

      Добро пожаловать, Крисиян! И вперёд, по пути Ивицы Олича, одного из самых любимых игроков среди болельщиков ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 12 января 2018, 21:54

      наверное , праздники сказались-в заголовок полностью противоречит смыслу заметки. Браво . Пить надо меньше, меньше надо пить....

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 января 2018, 21:49

      Бомбардир, читай внимательнее! «ЦСКА давно никого не покупал, Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, что Бистрович — это игрок в основу «армейцев». Если Созин НЕ может сказать, это значит что он НЕ считает Бистровича игроком основы ЦСКА. Так что меняйте заголовок.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > BRO_football 12 января 2018, 23:21

      Вот так-то лучше)

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 12 января 2018, 21:32

      Ну всё,к ЛЕ укрепились!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 января 2018, 21:30

      Ну с покупкой "армейцы".Добро пожаловать,Бистрович

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 января 2018, 21:01

      Жора до травмы норм был...

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