Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Тоттенхэм
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 0
Завершен
Эльфсборг
70' Д. Скарлетт 90+4' М. Мур
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
(К) ЦЗ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
37
Ахмед Касем
ПВ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
59
Данте Кассанова
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
3-2-3-2
40
Остин
33
Дэвис
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
30
Бентанкур
7
Сон
15
Бергвалл
47
Мур
14
Грей
47
Ришарлисон
4-3-1-2
31
Петтерссон
4
Хенрикссон
59
Йегбе
8
Хольмен
23
Хульт
23
Зенели
18
20
37
Касем
9
Абдулаи
15
Хедлунд
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
7
Сон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Сон
Дрэгушин
18
Скарлетт
18
Скарлетт
Дрэгушин
18
24
Каиб
24
Каиб
18
23
Хульт
19
19
23
Хульт
4
Хенрикссон
11
11
4
Хенрикссон
9
Абдулаи
17
Фрик
17
Фрик
9
Абдулаи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эльфсборг
17
Фрэйзер Форстер
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
59
Данте Кассанова
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
59
Данте Кассанова
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Тоттенхэм - Эльфсборг
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
0
Нарушения
5
11
Офсайды
0
2
Количество передач
809
183
Сейвы
0
7
Точность передач %
92
66
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Эльфсборга», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Эльфсборг»

«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Эльфсборг Тоттенхэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+