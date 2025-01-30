30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-3-2
40
Остин
33
Дэвис
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
30
Бентанкур
7
Сон
15
Бергвалл
47
Мур
14
Грей
47
Ришарлисон
4-3-1-2
31
Петтерссон
4
Хенрикссон
59
Йегбе
8
Хольмен
23
Хульт
23
Зенели
18
20
37
Касем
9
Абдулаи
15
Хедлунд
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
7
Сон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Сон
Дрэгушин
18
Скарлетт
18
Скарлетт
Дрэгушин
18
24
Каиб
24
Каиб
18
23
Хульт
19
19
23
Хульт
4
Хенрикссон
11
11
4
Хенрикссон
9
Абдулаи
17
Фрик
17
Фрик
9
Абдулаи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эльфсборг
17
Фрэйзер Форстер
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
59
Данте Кассанова
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
59
Данте Кассанова
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Тоттенхэм - Эльфсборг
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
0
Нарушения
5
11
Офсайды
0
2
Количество передач
809
183
Сейвы
0
7
Точность передач %
92
66
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Эльфсборга», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Эльфсборг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»