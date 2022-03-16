Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович с сегодняшнего дня тренируется с «Хельсинборгом», сообщает пресс-служба шведского клуба.
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами до конца сезона.
- Гигович провел 13 матчей за «Ростов» в этом сезоне, отдал 1 ассист.
- Его контракт с клубом истекает в 2025 году.
- «Ростов» купил Гиговича у «Хельсинборга» в 2020 году за 2,5 миллиона евро.
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Гранквист: «Я контактировал с Ларссоном и Гиговичем. Примем их в «Хельсинборге», если выразят желание»
Источник: твиттер «Хельсинборга»