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Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович с сегодняшнего дня тренируется с «Хельсинборгом», сообщает пресс-служба шведского клуба.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами до конца сезона.

  • Гигович провел 13 матчей за «Ростов» в этом сезоне, отдал 1 ассист.
  • Его контракт с клубом истекает в 2025 году.
  • «Ростов» купил Гиговича у «Хельсинборга» в 2020 году за 2,5 миллиона евро.

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Источник: твиттер «Хельсинборга»

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