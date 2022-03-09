Гранквист: «Я контактировал с Ларссоном и Гиговичем. Примем их в «Хельсинборге», если выразят желание»

Спортивный директор шведского «Хельсингборга» и экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что общался с нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном и полузащитником «Ростова» Армином Гиговичем о возможном переезде на родину.

«Я сказал газете, что контактировал с Гиговичем и Ларссоном, и что если они захотят перейти в «Хельсингборг», мы будем в этом очень заинтересованы.

Это наши парни, из Хельсинборга. И мы с радостью встретим их возвращение домой, примем их на несколько месяцев, если они выразят желание. Возможен ли отъезд всех скандинавских игроков из РПЛ? Не знаю», – сказал Гранквист.