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  • Гранквист: «Я контактировал с Ларссоном и Гиговичем. Примем их в «Хельсинборге», если выразят желание»

Гранквист: «Я контактировал с Ларссоном и Гиговичем. Примем их в «Хельсинборге», если выразят желание»

9 марта 2022, 18:03
3

Спортивный директор шведского «Хельсингборга» и экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что общался с нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном и полузащитником «Ростова» Армином Гиговичем о возможном переезде на родину.

«Я сказал газете, что контактировал с Гиговичем и Ларссоном, и что если они захотят перейти в «Хельсингборг», мы будем в этом очень заинтересованы.

Это наши парни, из Хельсинборга. И мы с радостью встретим их возвращение домой, примем их на несколько месяцев, если они выразят желание. Возможен ли отъезд всех скандинавских игроков из РПЛ? Не знаю», – сказал Гранквист.

  • ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Гранквист Андреас Ларссон Джордан Гигович Армин
Комментарии (3)
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Hektor 84
1646844554
Надеюсь Ларссон вам болт покажет
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alefreddy
1646849314
манят конфеткой а платить в три раза меньше будут
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