Гранквист: «Я контактировал с Ларссоном и Гиговичем. Примем их в «Хельсинборге», если выразят желание»

Спортивный директор шведского «Хельсингборга» и экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что общался с нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном и полузащитником «Ростова» Армином Гиговичем о возможном переезде на родину.
«Я сказал газете, что контактировал с Гиговичем и Ларссоном, и что если они захотят перейти в «Хельсингборг», мы будем в этом очень заинтересованы.
Это наши парни, из Хельсинборга. И мы с радостью встретим их возвращение домой, примем их на несколько месяцев, если они выразят желание. Возможен ли отъезд всех скандинавских игроков из РПЛ? Не знаю», – сказал Гранквист.
- ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
- Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
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Источник: «РБ Спорт»