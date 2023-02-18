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    Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»

    Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, рассказал, почему его клиенту нельзя возвращаться в Россию.

    «Гигович играет за «Мидтьюлланд», у него все хорошо.

    Что касается ситуации с «Ростовом», я не знаю, как все это закончится, просто ужасная ситуация для всех сторон.

    «Ростов» не вернет Армина. Если игрок вернется в Россию, он будет отстранен от участия в матчах за сборную, в это сложно поверить», – заявил агент.

    • В 2020 году «Ростов» купил Гиговича за 2,5 миллиона евро.
    • Контракт шведа с клубом РПЛ рассчитан до конца сезона-2024/25.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7769

      BarStep 15 минут назад

      "демократия"!

      Ах-ха-ха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3639

      Ziklop 33 минуты назад

      евро... в действии, куда нас тянут "л!идеры" и зачем?

      0
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