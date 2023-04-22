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    Легионер «Ростова» не хочет возвращаться в Россию

    Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, сообщил, что игрок не намерен играть в РПЛ.

    «ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель.

    Скорее всего, Гигович отправится в аренду еще на год. Он не хочет возвращаться в Россию», – сказал агент.

    • В 2020 году «Ростов» купил Гиговича за 2,5 миллиона евро.
    • С августа по декабрь 2022-го хавбек был в аренде в «Оденсе».
    • В январе он перешел в «Мидтьюлланд».
    • Контракт футболиста с ростовчанами действует до 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +55627

      MaxRnD 32 минуты назад

      Из всех легов сожаление вызывает только отсутствия Альмквиста, остальные Гиговичи и прочие Хаджикадуничи - просто шлак и днори. Списать и забыть, как страшный сон, один хрен не вернутся ни под каким предлогом ...

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      Рейтинг: +22157

      Persona_non_Grata 37 минут назад

      Вольному - воля...

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      Рейтинг: +291

      Burtaze 1 час назад

      и чё..нам посыпать голову пеплом???

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      Рейтинг: +5921

      ySS 1 час назад

      Единственное, деньги жалко, отданные за этого ниочёмыша)

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      Рейтинг: +14458

      Skull_Boy 1 час назад

      И как теперь спать то хрен знает кто не хочет играть в России

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      Рейтинг: +4982

      Питерский князь 2 часа назад

      Без него РПЛ, не РПЛ!
      :)))

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