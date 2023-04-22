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Легионер «Ростова» не хочет возвращаться в Россию

22 апреля 2023, 14:07
6

Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, сообщил, что игрок не намерен играть в РПЛ.

«ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель.

Скорее всего, Гигович отправится в аренду еще на год. Он не хочет возвращаться в Россию», – сказал агент.

  • В 2020 году «Ростов» купил Гиговича за 2,5 миллиона евро.
  • С августа по декабрь 2022-го хавбек был в аренде в «Оденсе».
  • В январе он перешел в «Мидтьюлланд».
  • Контракт футболиста с ростовчанами действует до 2025 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Гигович Армин
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1682163569
И как теперь спать то хрен знает кто не хочет играть в России
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ySS
1682163735
Единственное, деньги жалко, отданные за этого ниочёмыша)
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Burtaze
1682164543
и чё..нам посыпать голову пеплом???
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Persona_non_Grata
1682167216
Вольному - воля...
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MaxRnD
1682167560
Из всех легов сожаление вызывает только отсутствия Альмквиста, остальные Гиговичи и прочие Хаджикадуничи - просто шлак и днори. Списать и забыть, как страшный сон, один хрен не вернутся ни под каким предлогом ...
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zigbert
1682189890
В Ростове сейчас прекрасно обходятся и без него.
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