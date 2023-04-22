Легионер «Ростова» не хочет возвращаться в Россию

Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, сообщил, что игрок не намерен играть в РПЛ.
«ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель.
Скорее всего, Гигович отправится в аренду еще на год. Он не хочет возвращаться в Россию», – сказал агент.
- В 2020 году «Ростов» купил Гиговича за 2,5 миллиона евро.
- С августа по декабрь 2022-го хавбек был в аренде в «Оденсе».
- В январе он перешел в «Мидтьюлланд».
- Контракт футболиста с ростовчанами действует до 2025 года.
Источник: Sport24