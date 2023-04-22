Легионер «Ростова» не хочет возвращаться в Россию

Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, сообщил, что игрок не намерен играть в РПЛ.

«ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель.

Скорее всего, Гигович отправится в аренду еще на год. Он не хочет возвращаться в Россию», – сказал агент.