Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, рассказал, почему игрок решил до конца лета остаться в «Хельсингборге».

«Гигович приостановил контракт с «Ростовом» до 31 августа. Он хочет полностью восстановиться от травмы спины и вернуться на тот уровень, на котором играл в «Ростове».

После этого будет видно, как повернется ситуация. Наиболее вероятным вариантом представляется возвращение в Россию», – заявил агент.