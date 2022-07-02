Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, рассказал, почему игрок решил до конца лета остаться в «Хельсингборге».
«Гигович приостановил контракт с «Ростовом» до 31 августа. Он хочет полностью восстановиться от травмы спины и вернуться на тот уровень, на котором играл в «Ростове».
После этого будет видно, как повернется ситуация. Наиболее вероятным вариантом представляется возвращение в Россию», – заявил агент.
- В 2020 году «Ростов» купил Гиговича за 2,5 миллиона евро.
- Контракт шведа с клубом РПЛ рассчитан до конца сезона-2024/25.
Источник: «РБ Спорт»