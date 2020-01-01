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Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, рассказал, почему игрок решил до конца лета остаться в «Хельсингборге».

«Гигович приостановил контракт с «Ростовом» до 31 августа. Он хочет полностью восстановиться от травмы спины и вернуться на тот уровень, на котором играл в «Ростове».

После этого будет видно, как повернется ситуация. Наиболее вероятным вариантом представляется возвращение в Россию», – заявил агент.

  • В 2020 году «Ростов» купил Гиговича за 2,5 миллиона евро.
  • Контракт шведа с клубом РПЛ рассчитан до конца сезона-2024/25.

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Источник: «РБ Спорт»

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