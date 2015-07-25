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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Отвидаберг - Хельсингборг
Отвидаберг - Хельсингборг: обзор матча 25 июля 2015
Отвидаберг
25.07.2015, суббота, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
1 : 2
Завершен
Хельсингборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Отвидаберг - Хельсингборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гефле
2 : 1
31.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Отвидаберг
2 : 3
26.10.2015
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Фалькенберг
6 : 0
18.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Отвидаберг
0 : 3
02.10.2015
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Эльфсборг
3 : 1
28.09.2015
Отвидаберг
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Информация о матче
Стадион:
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Отвидаберг
Хельсингборг
Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца
2022.07.02 14:31
«Хельсингборг» продлил аренду полузащитника «Ростова» Гиговича
2022.07.02 10:43
Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»
2022.06.17 18:57
Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»
2022.03.16 00:41
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«Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича
2020.10.15 21:14
3
Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца
2022.07.02 14:31
«Хельсингборг» продлил аренду полузащитника «Ростова» Гиговича
2022.07.02 10:43
Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»
2022.06.17 18:57
Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»
2022.03.16 00:41
1
«Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича
2020.10.15 21:14
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