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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хельсингборг - Хаммарбю
Хельсингборг - Хаммарбю: обзор матча 25 мая 2015
Хельсингборг
25.05.2015, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
1 : 0
Завершен
Хаммарбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хельсингборг - Хаммарбю
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Хальмстад
0 : 1
18.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
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