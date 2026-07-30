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  • «Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

30 июля, 20:20
Андерлехт
30.07.2026, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Хаммарбю
48' Д. Сикан 89' Т. Дегреф
2' П. Абрахам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
24
Энрик Льянсана
ОП
61
Joshua Nga Kana
ЦП
49
Jayden Onia Seke
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Андерлехт
32
Justin Heekeren
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
25
Basile Vroninks
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЛФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
83
Тристан Дегреф
РФ
Хаммарбю
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
28
Фрэнк Аджей
ЦП
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
9
Моиз Каборе
ЦФ
20
Nahir Besara
ЦФ
4-2-2-1
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
27
Петро
79
4
Бьянсон
55
Кана
24
Льянсана
61
49
14
Сикан
3-2-2-1-2
1
Хан
3
Винтер
8
2
4
Эрикссон
16
Перссон
5
Теки
11
26
Маджид
7
Абрахам
9
Линд
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
49
91
Бертаччини
91
Бертаччини
49
14
Сикан
83
Дегреф
83
Дегреф
14
Сикан
4
Эрикссон
28
Аджей
28
Аджей
4
Эрикссон
9
Линд
6
Фофана
6
Фофана
9
Линд
7
Абрахам
17
17
7
Абрахам
11
9
Каборе
9
Каборе
11
26
Маджид
20
20
26
Маджид
Остались в запасе
Андерлехт
Хаммарбю
32
Justin Heekeren
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
25
Basile Vroninks
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЛФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
25
Basile Vroninks
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЛФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Остались в запасе
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Андерлехт - Хаммарбю
2
3
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
0
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
3
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Андерлехт» против «Хаммарбю», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт»«Хаммарбю»

«Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Хаммарбю Андерлехт
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