30.07.2026, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Составы команд
Андерлехт
Андерлехт
4-2-2-1
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
27
Петро
79
4
Бьянсон
55
Кана
24
Льянсана
61
49
14
Сикан
3-2-2-1-2
1
Хан
3
Винтер
8
2
4
Эрикссон
16
Перссон
5
Теки
11
26
Маджид
7
Абрахам
9
Линд
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
49
91
Бертаччини
91
Бертаччини
49
14
Сикан
83
Дегреф
83
Дегреф
14
Сикан
4
Эрикссон
28
Аджей
28
Аджей
4
Эрикссон
9
Линд
6
Фофана
6
Фофана
9
Линд
7
Абрахам
17
17
7
Абрахам
11
9
Каборе
9
Каборе
11
26
Маджид
20
20
26
Маджид
Остались в запасе
Андерлехт
Хаммарбю
32
Justin Heekeren
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
25
Basile Vroninks
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЛФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
25
Basile Vroninks
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЛФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Остались в запасе
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
18
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Андерлехт - Хаммарбю
2
3
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
0
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
3
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Андерлехт» против «Хаммарбю», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» – «Хаммарбю»
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Источник: «Бомбардир»