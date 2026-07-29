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«Андерлехт» – «Хаммарбю»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

29 июля 2026 9:39
Андерлехт - Хаммарбю
30 июл. 2026, четверг 21:30 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.30
Победа «Хаммарбю»
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю» пройдет 30 июля 2026 года в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, что дает хозяевам преимущество за счет гостевого гола перед ответной игрой. «Андерлехт» подходит к матчу с не самой впечатляющей формой – всего шесть голов в пяти последних матчах и проблемы в обороне (восемь пропущенных). «Хаммарбю», напротив, находится в отличной форме: команда не проигрывает в шести последних матчах, забивает в восьми встречах подряд и имеет надежную защиту (0.60 пропущенных в среднем за пять игр). Сможет ли «Андерлехт» использовать преимущество домашнего поля и гостевого гола, чтобы пройти в следующий раунд, или «Хаммарбю» продолжит свою впечатляющую серию и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и напряженным?

Кто победит в матче

«Андерлехт» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом гостевого гола, но их текущая форма вызывает вопросы. В последних пяти матчах команда забила всего шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустила восемь (1.60 в среднем), что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. В первом матче бельгийцы сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно сыграть 0:0, чтобы пройти дальше. Однако их защита не выглядит непробиваемой, а соперник забивает почти в каждом матче. Домашняя поддержка на «Констант Ванден Сток» должна помочь, но «Андерлехт» не показывает стабильной игры в последнее время, и им будет сложно сдержать атакующую мощь «Хаммарбю». В товарищеских матчах команда выглядела неоднозначно, а в чемпионате завершила сезон разгромным поражением от «Юниона» (1:5).

«Хаммарбю» демонстрирует впечатляющую стабильность: команда не проигрывает в шести последних матчах, забивает в восьми встречах подряд и в среднем за последние пять игр забивает 2.00 гола, пропуская всего 0.60. В первом матче шведы сумели забить «Андерлехту» и не проиграть, что дает им уверенность перед ответной игрой. В гостях «Хаммарбю» действует уверенно, что подтверждается их результатами в Аллсвенскан (победы над «Дегерфорсом» 4:0 и «Кальмаром» 2:0). Им нужно забивать как минимум один гол, чтобы нейтрализовать преимущество гостевого гола хозяев, и их атакующий потенциал позволяет на это рассчитывать. Оборона «Хаммарбю» выглядит надежно, и они способны сдержать не самую мощную атаку соперника.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Хаммарбю» является фаворитом благодаря лучшей форме, стабильной атаке и надежной обороне. «Андерлехт» может попытаться сыграть на удержание счета, но их защита не выглядит непробиваемой, и гости наверняка найдут свои моменты. Победа «Хаммарбю» или ничья с голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным исходом, а проход шведского клуба в следующий раунд более реален.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды сыграли вничью 1:1, что показало способность «Хаммарбю» забивать на выезде и умение «Андерлехта» реализовывать свои моменты. Текущая форма «Хаммарбю» (шесть матчей без поражений, 2.00 гола за игру) и нестабильность «Андерлехта» (1.20 гола, 1.60 пропущенных) указывают на то, что шведы должны использовать свое преимущество и добиться нужного результата. «Андерлехт» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 2 раунд
Андерлехт
3 : 1
30.07.2026
Хаммарбю
Самая крупная ничья
Лига Европы, 2 раунд
Хаммарбю
1 : 1
23.07.2026
Андерлехт
Лига Европы, 2 раунд
Андерлехт
3 : 1
30.07.2026
Хаммарбю
Лига Европы, 2 раунд
Хаммарбю
1 : 1
23.07.2026
Андерлехт

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
24
Энрик Льянсана
ОП
61
Joshua Nga Kana
ЦП
18
Lukas Ambros
ЦП
49
Jayden Onia Seke
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Хаммарбю
1
Warner Hahn
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
4
Victor Eriksson
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
7
Paulos Abraham
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Андерлехт
32
Justin Heekeren
ВР
5
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
62
Basile Vroninks
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЛФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
83
Тристан Дегреф
РФ
Хаммарбю
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
22
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
28
Frank Junior Adjei
ЦП
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
29
Моиз Каборе
ЦФ
20
Nahir Besara
ЦФ
4-2-3-1
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
27
Петро
79
4
Бьянсон
55
Кана
24
Льянсана
61
18
49
14
Сикан
3-2-2-1-2
1
3
Винтер
8
2
4
16
Перссон
5
Теки
11
26
Маджид
7
9
Линд
6
Аугустинссон
5
Н'Диайе
5
Н'Диайе
6
Аугустинссон
49
91
Бертаччини
91
Бертаччини
49
14
Сикан
83
Дегреф
83
Дегреф
14
Сикан
4
28
28
4
9
Линд
6
Фофана
6
Фофана
9
Линд
7
17
17
7
11
29
Каборе
29
Каборе
11
26
Маджид
20
20
26
Маджид
Остались в запасе
Андерлехт
Хаммарбю
32
Justin Heekeren
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
62
Basile Vroninks
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЛФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
22
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
62
Basile Vroninks
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЛФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Остались в запасе
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
31
Oscar Steinke Brånby
ЦЗ
24
Waylon Renecke
ЦЗ
22
Wilson Lindberg Uhrstrom
ЦП
15
Oliver Jordan Hagen
ЦП
30
Suwaibou Kebbeh
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Хаммарбю» сумеет пройти в следующий раунд, обыграв «Андерлехт» или сыграв вничью с голами в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, используя свою лучшую форму, стабильную атаку и надежную оборону. Хозяева будут играть осторожно, но их защита вряд ли выдержит давление гостей, которые регулярно забивают. Учитывая, что «Хаммарбю» забивает в среднем 2.00 гола за матч, а «Андерлехт» пропускает 1.60, шведы должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Хаммарбю» за 3.30 выглядит привлекательной и оправданной, учитывая их текущую форму и проблемы хозяев в обороне. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Андерлехтом» и «Хаммарбю» состоится 30 июля 2026 года в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть онлайн

3.30
Победа «Хаммарбю»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Хаммарбю Андерлехт
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