Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю» пройдет 30 июля 2026 года в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, что дает хозяевам преимущество за счет гостевого гола перед ответной игрой. «Андерлехт» подходит к матчу с не самой впечатляющей формой – всего шесть голов в пяти последних матчах и проблемы в обороне (восемь пропущенных). «Хаммарбю», напротив, находится в отличной форме: команда не проигрывает в шести последних матчах, забивает в восьми встречах подряд и имеет надежную защиту (0.60 пропущенных в среднем за пять игр). Сможет ли «Андерлехт» использовать преимущество домашнего поля и гостевого гола, чтобы пройти в следующий раунд, или «Хаммарбю» продолжит свою впечатляющую серию и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и напряженным?

Кто победит в матче

«Андерлехт» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом гостевого гола, но их текущая форма вызывает вопросы. В последних пяти матчах команда забила всего шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустила восемь (1.60 в среднем), что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. В первом матче бельгийцы сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно сыграть 0:0, чтобы пройти дальше. Однако их защита не выглядит непробиваемой, а соперник забивает почти в каждом матче. Домашняя поддержка на «Констант Ванден Сток» должна помочь, но «Андерлехт» не показывает стабильной игры в последнее время, и им будет сложно сдержать атакующую мощь «Хаммарбю». В товарищеских матчах команда выглядела неоднозначно, а в чемпионате завершила сезон разгромным поражением от «Юниона» (1:5).

«Хаммарбю» демонстрирует впечатляющую стабильность: команда не проигрывает в шести последних матчах, забивает в восьми встречах подряд и в среднем за последние пять игр забивает 2.00 гола, пропуская всего 0.60. В первом матче шведы сумели забить «Андерлехту» и не проиграть, что дает им уверенность перед ответной игрой. В гостях «Хаммарбю» действует уверенно, что подтверждается их результатами в Аллсвенскан (победы над «Дегерфорсом» 4:0 и «Кальмаром» 2:0). Им нужно забивать как минимум один гол, чтобы нейтрализовать преимущество гостевого гола хозяев, и их атакующий потенциал позволяет на это рассчитывать. Оборона «Хаммарбю» выглядит надежно, и они способны сдержать не самую мощную атаку соперника.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Хаммарбю» является фаворитом благодаря лучшей форме, стабильной атаке и надежной обороне. «Андерлехт» может попытаться сыграть на удержание счета, но их защита не выглядит непробиваемой, и гости наверняка найдут свои моменты. Победа «Хаммарбю» или ничья с голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным исходом, а проход шведского клуба в следующий раунд более реален.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды сыграли вничью 1:1, что показало способность «Хаммарбю» забивать на выезде и умение «Андерлехта» реализовывать свои моменты. Текущая форма «Хаммарбю» (шесть матчей без поражений, 2.00 гола за игру) и нестабильность «Андерлехта» (1.20 гола, 1.60 пропущенных) указывают на то, что шведы должны использовать свое преимущество и добиться нужного результата. «Андерлехт» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Хаммарбю» сумеет пройти в следующий раунд, обыграв «Андерлехт» или сыграв вничью с голами в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, используя свою лучшую форму, стабильную атаку и надежную оборону. Хозяева будут играть осторожно, но их защита вряд ли выдержит давление гостей, которые регулярно забивают. Учитывая, что «Хаммарбю» забивает в среднем 2.00 гола за матч, а «Андерлехт» пропускает 1.60, шведы должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Хаммарбю» за 3.30 выглядит привлекательной и оправданной, учитывая их текущую форму и проблемы хозяев в обороне. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Андерлехтом» и «Хаммарбю» состоится 30 июля 2026 года в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.