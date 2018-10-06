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    Какой вы футболист?

    Гранквист – об интересе «МЮ»: «Невероятно лестно, но конкретного предложения нет»

    Защитник «Хельсингборга» Андреас Гранквист прокомментировал интерес к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

    «Я знаю, что многие клубы заинтересованы во мне. «Манчестер Юнайтед»? Невероятно лестно, но я еще ничего конкретного не слышал», – сказал Гранквист.

    Ранее сообщалось, что экс-игроком «Краснодара» интересуются клубы РПЛ.

    Президент «Хельсингборга» заявил, что готов отпустить Гранкивста в «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Skysports

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    06.10.2018 13:09
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    Комментарии126
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 октября 2018, 08:42

      строители все,итиж вашу..)

      у меня задача сложная,то ли за трудовой сьездить,то ли
      продолжать по телефону "из кустов называть волка сволочью",в конце концов сьездить..но уже по морде..(

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 8 октября 2018, 22:46

      крик души..?
      если по морде, то уж сразу на повал

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 23:45

      А мы на этой базе свой интерес будем проявлять... )))

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 08:19

      берём лопату и окапываемся

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 08:24

      Я заказал экскаватор будем рыть траншею. У нас хоть тихо и сухо пока. Два дня дождь поливает, я вчера ещё успел проскочить, когда в магазин ходил.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 08:31

      экскаватор? )) ну всё будем штабелями в траншею укладывать )

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 08:34

      От лопаты мозоли будут, а тут быстро и качественно. Материал подвезут для укладки и можно будет перекурить.)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 8 октября 2018, 08:35

      у нас тоже живописная картина! солнце +13, птицы поют не заткнёшь... дурака бы повалять, но не получиться.
      пойду боливар прогревать

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 08:36

      сигаретку с кофе уже дерябнул. теперь можно и в траншею...)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 08:40

      Желудок с утра уже тебя материт. Все условия для язвы -- на голодняк кофе с сигаретой. Меня так поляки удивляли , когда я в 1976г был там в стройотряде месяц. Кофе с сигаретой постоянно. Чтобы не бухнули, нам закусить надо, а они сигарету в зубы и хоть бы хны. Причём оба пола так делали...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 08:41

      У нас выше +10 сейчас не бывает, а то и +6 с холодным ветром. Разница в климате очень существенная.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 08:43

      в чём то мы все поляки)
      я убежал. в обед залечу

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 08:44

      Давай, удачи !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 8 октября 2018, 09:06

      Привет, Олег!.. Приветствую достопочтенных соратников!..
      Приткнусь в песочницу и я со своим черпачком!.. Копать, закапывать и раскапывать - кому-то это приносит ветхий горшочек с золотыми червонцами, а кому-то случайный прорыв теплотрассы!..:)) Но будем рыть везде и всё, - что-нибудь да накопаем!..:))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 8 октября 2018, 09:09

      У нас холодно, промозгло, птицы свалили, волки не воют, дети нехотя потащились в школу...
      Удачи на дорогах, Андрик!..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 09:11

      Привет, Андрей ! С другого браузера зазодил посмотреть вчерашний бой Волкова Льюисом. Саша проиграл по своей невнимательности и ошибочной тактике. Давал этому кабану отдохнуть и не добивал, когда тот был потрясён ударами. Мы уже свои 5 сольдо закопали на поле чудес.)))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 8 октября 2018, 09:19

      Олег, я не смотрел Волкова... Я как-то по единоборствам не очень вникаю, у меня сын в этом волокёт, подсказывает и разъясняет... Для меня бокс - это спортивный махач по правилам, а для понимающих людей - это тактика, движение ног и карусель ударов... Проиграл - значит не пересилил!..
      Почитываю, что отец Хабиба пригрозил сыну наказанием за драку... Представляю, как папа пожурит сына, а потом вдумчиво вытянет его ремешком, перегибая через колено!..:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 09:23

      Тоже читал эту новость. Я всё смотрю с детства и знал наших сборников по боксу и борьбе и тогда, что удивительно показывали по ТВ ЧЕ и ЧМ по боксу и борьбе, а сейчас столько спортивных каналов и приходится выискивать по интернету. Показывают только с ОИ. Сейчас начинается чемпионат России по баскету и волею я тоже их смотрю.

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      insider_retro > Рубик Докоян 8 октября 2018, 09:31

      Тебе хорошо, вон ты какой всеядный, - всё вкуриваешь и везде имеешь интерес и понимание... Если доживу до твоих годин, то возможно, так же буду с придыханием смотреть какой-нибудь скелетон или крикет...
      А пока, никак не могу принять спортом бобслей и всякие разновидности санок в жёлобе... Выигрывает тот, у кого лучшие коньки пристыкованы... Спорт, как состязание силы, выносливости и т.п. - не виден за набором технологичных примочек и аэродинамики спортивных снарядов...((

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 09:40

      Эти виды я не смотрю ))) Хотя бобслей иногда смотрю двойки и особенно четвёрки. Из зимних к хоккею и лыжам я остыл. Смотрю постоянно биатлон, фигурное катание и коньки, когда показывают. А в основном игровые предпочитаю: футбол, баскет, волей и гандбол. Вот начался тоже чемпионат России по гандболу и еврокубки, и я их смотрю. Я смотрю как резко упал интерес к шахматам, а раньше бум был. А сейчас незаметно прошла шахматная Олимпиада в Батуми и нигде не освещалась и не упоминалась по ТВ. На разных сайтах выискивал как сыграли в каком туре.

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      insider_retro > Рубик Докоян 8 октября 2018, 09:52

      Помню, раньше, в младые годы, несмотря на занятость и ущербность возможностей тех времён, старался развивать кругозор и считал необходимым шарить во всём, - от балета и ракет, до футбола и живности... Но со временем произошло переориентирование и появились новые возможности... Сейчас голова сама прагматично выбирает только интересное, познавательное и НАСТОЯЩЕЕ... А лишнее, искусственное и временное, - само отсеивается...
      В жизни в фаворе виды спорта, которые имеют традиционный интерес или раскрученные, благодаря грамотному продвижению на ТВ... Взять, хотя бы, биатлон... Ещё 10-15 лет назад про него знали только специалисты, а теперь за счёт классного антуража и технической поддержки, он стал доминирующим спортом для ТВ, а значит и аудитории, и рекламы...

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 10:01

      Деньги пошли, ввели новые дисциплины, куча разных эстафет и дистанций. Много международных соревнований. Народ валит, рейтинги по трансляциям, а сами спортсмены получают крохи в сравнении с другими видами, а спорт ведь лошадиный, нагрузки большие, не успевают восстанавливаться многие, отсюда и допинга у них много. Еще теннис люблю и охотно смотрю.

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      insider_retro > Рубик Докоян 8 октября 2018, 10:09

      У меня всегда вызывали уважение те виды спорта, где успех достигается через километры и килограммы тренировок... Лёгкая атлетика, плавание, лыжи и многобория!.. Время и вес - как конкретный результат, а не баллы в гимнастике и фигурном катании, которые чаще дают за "уважаемый" статус тренера... Т.е. если девочка не из под крыла Винер, то не видать ей побед, титулов и места в сборной...
      А в пинг-понг, иногда, с сыном в отпуске играем... Большой теннис, даже не пробовал, - за меня Ельцин и его приспешники, в своё время, наиграли норму и за себя и за меня!..:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 10:16

      Тоже смотрю пинг-понг и с детства знаю всех наших чемпионов прошлых лет. Сам тоже стучал и прыгал во дворе у нас был железный стол, а в школе и в ДЮСШа уже нормальный игровой. Лет 10 назад еще приходил к приятелю и играли с ним в спортзале. Он моложе меня на 15 лет, и я первые 10 партий у , него легко выигрывал 8:2 , а потом уставал и уже он начинал меня догонять. ))) Потом уже ноги и спина своё дело сказали и теперь только по телефону общаемся. Да и он особо никуда теперь не ходит после семейной трагедии. Катается на велосипеде, да ходит в сауну париться и делать массаж ребятам.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 8 октября 2018, 10:28

      Так и живём, Олег!.. С удовольствием и ностальгией вспоминаем былое, в то время, как сейчас воспринимаем многое настороженно и аккуратно...
      В подразделе сайта по матчам на сегодня "Событий нет"... У народа засуха новостей для нервов, но будет, наверняка, возможность пообсуждать вброшенные "жёлтые" новости про бани, пьянки, хотелки и судей...
      Посмотрю каналы, которые вчера порекомендовал Андрик... Услышимся!..:))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 8 октября 2018, 10:39

      Не в тему, но не мог сдержаться от упоминания о новости, продвижение которой НАШИ подавали и подают скептически и с издёвкой...
      "Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на калифорнийский военный космодром "Ванденберг"...
      Надо признать, что нас в очередной раз сделали... Наши крайние неудачи, незапуски и падения ракет серьёзно развенчали наш образ "перваков космоса"... Теперь догонять пиндосов и компанию SpaceX... Отставание в этой отрасли значительно хуже упущенной выгоды!..

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 10:39

      Это да. Наше детство и юность не сравнить уже с 80-ми годами. Сколько было игр, соревнований, различных секций и кружков по интересам. Всё доступно и бесплатно. Городские соревнования, областные, республиканские. всесоюзные. По отраслям, по обществам, а какой студенческий был спорт ?... Сейчас затишье, будут всяким хламом и мнением новостную ленту заполнять, пока игры сборных не пойдут.

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 8 октября 2018, 10:49

      я ваще..
      Ярый Поляк..
      надо,кстати,поменять..))
      шина уже не катит...((Хны.

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 8 октября 2018, 11:07

      У нас с Олегом 10 лет разницы,у Вас..Ну,.. чуть больше..
      а разговариваете в приятном баритоне...на равных..
      Молодцы.
      Спасибо Бомбардиру..))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 8 октября 2018, 11:16

      Привет, Алексей!..
      Тут уж и не знаешь, кого благодарить за такое стечение обстоятельств... Ты вчера верно подметил, что несмотря на разницу в возрасте, разные формы изложения и взглядов, мы, всё равно умудряемся сосуществовать в формате информационной ветки... Разные во многом, но единые в понимании и внимании... Это важно... Ведь, многие беды во взаимоотношениях и случаются, именно, из-за отсутствия желания слушать, понимать и вникать в сказанное...
      Кто молодцы?! - Мы молодцы!.. Хотя, ничто не вечно...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 8 октября 2018, 13:23

      про Винер чётко подметил, молодца))
      просто чисто случайно прочитал, на ютуб канале кто то отписался по этому поводу, мол Винер всех сливает, и только своих пропихивает.
      и ещё перед тем как здрыснуть в краснодар : "фергюсон заявил, что есть два идиота позорящих ММА" - догадайтесь, кто?

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 13:26

      (с) к шахматам интерес пропадать стал

      они в том виде в каком есть уже исчерпали себя.
      фишер это предсказывал, и оказался прав. его идеи могли их спасти , но это не точно)

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 8 октября 2018, 13:27

      (с) я ваще ... ярый поляк.

      мы заметили что Вы по русски почти не говорите )

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 8 октября 2018, 13:28

      до вечера братва

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 8 октября 2018, 14:01

      Будем терпимы друг к другу,нас так мало.. (
      само(С)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 8 октября 2018, 16:02

      Привет, тёзка!..
      В соответствии с данными ранее указаниями, навалился вчера-сегодня на ресурсы с целью изучения контента, указанных авторов...:))
      Итак... Диденко...
      Посмотрел несколько видосов с обзорами... На обзоре Тренера и Коловрата я ещё крепился, но, когда этот деятель стал говнять фильм "Свой среди чужих...", терпение закончилось и полез искать, что это за перец такой рассудительный... 14 ролей в 14 съёмках, ведущий, режиссер (без фильмов) и т.д. Понятно... Для себя определился, - сам, пока особо ничего не создал, а отчитать и запоганить труд других - мастер... Не по мне... Не уродился я, видно...
      Пучков...
      В своих обзорах о планете не впечатлил, но в постановочных интервью в других программах понравился... Возможно, я ещё недостаточно посмотрел его работы или остывший кофе подпортил мне настроение при просмотре!..:))
      До вечера, Андрик!.. Соблюдай скоростной режим!..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 8 октября 2018, 16:55

      когда этот деятель стал говнять фильм "Свой среди чужих...",..

      ----------------+++
      я любого порву за этот фильм
      ,Великие Люди,Великая Эпоха,Великие Актёры..
      Величайшая Музыка.
      Эпос,баллада.Классика.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 8 октября 2018, 17:51

      Для MaxRnD...
      В перерывах повседневной суеты, вчера начал просмотр 4-х серий "Счастливые люди"(Енисей)... Сегодня на одном дыхании глянул ещё пару серий про Алтай, золотодобычу и заготовку древесины... Что называется, удружил, Макс!.. Просторно, душевно, натурально и монументально!.. Люди, лодки, сёдла, рыба, море, барашки, дёготь, топоры и соболя!!..
      В комментариях пользователей понравилось "...Ни одного попа за весь фильм, никаких церквей в деревне - люто, неистово плюсую..."

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 18:29

      Теперь компьютерные шахматы. Он всё считает, выдаёт рекомендации на лучший ход. Раньше в домах пионеров были секции, свои школы вели чемпионы мира и ряд гроссмейстеров. Сейчас пошла коммерциализация шахмат. Помимо классических, играют рапид и блиц, проводят по ним турниры и ЧМ. Многие наши шахматисты выехали на ПМЖ в различные страны мира и за них выступают как и за различные команды. От Фишера помимо его партий, остались и часы Фишера.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 8 октября 2018, 19:06

      я смог осилить полторы серии..
      я ,может,псевдопатриот,но от такой "сермяжной" России,тоже пальцами похрустеть хотца..
      пардон,за прямоту..

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 19:17

      Я знал ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 8 октября 2018, 19:18

      Вечер добрый отшельникам-староверам ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 8 октября 2018, 19:20

      Тут, вообще, дело на любителя... Да и от настроения зависит... Просто, иногда, по кайфу посмотреть и такое... Нравится практичность и трудолюбие людей... Сравниваю с собой лентяем, представляю вэб-дизайнера без инета и компа, менеджера в тайге за 100-150 км от жилья, ландшафтного дизайнера на зимовке в горах...
      Мне кажется, что мы далеко ушили в одном, но много упустили в другом... Богатство подменяет ценности, а офисные отношения с трудом напоминают товарищество...
      Я смотрю в охотку, но не в запой... Потихоньку, не спеша, с чувством и с расстановкой... А через неделю меня, может, будет воротить от подобного... Но не причёсанная действительность меня вставляет глубже, чем гламурной лоск и фейерверки...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 19:24

      Вот и я не единожды задумывался, а смог бы я так ? Не слаб ни физически, ни силой воли, но чтоб вот так уйти от всего, тут особый стержень нужен, тут надо познать какой-то особый дзен, который мне, как городскому жителю неведом

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 8 октября 2018, 19:29

      Лёха, по поводу глумления всяческих демшизных упырей над добрыми Советскими фильмами ...

      Мёртвого льва может пинать даже осёл ...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 8 октября 2018, 19:36

      Соглашусь всенепременно!.. Думаю, что в подобных условиях проявляется порода человека... Вроде один помёт у суки, но щенки все разные и к службе оптимально готов только один из выводка...
      Так и там, но только с особенностями и причудами жизни... Один брат охотник, рыбак, кучка детей, жена справная, - в общем крепкий хозяйственник... А другой братец поймал в один сезон удачу на пушнине или на самородке, просадил всё легко и просто, да пропил всё бездарно и безвозвратно... А ТАМ в отрыве от цивилизации слабости и глупости недопустимы...
      Как итог, пожалуй, я бы так и там не потянул... От одного гнуса за один день бы осатанел!..:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 19:45

      Ну насколько я ещё помню то и щенка позже 6-и месяцев вроде как нет резона уже чему-то обучать, т.е. если с детства не вложили, то ОЙ

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      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 19:52

      После просмотра пробовал найти ещё что-нибудь в том же духе у этого автора, но увы, видно устали люди от перфоманса и внимания

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      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 20:00

      Второй день в плеере крутиться "Снегопад" Нани Брегвадзе. Если бы кто-то ещё 15 лет назад сказал, что я это смогу прослушать больше одного раза, то плюнул бы тогда в морду, а оно эвоно куда вырулило .... ))))

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      insider_retro > MaxRnD 8 октября 2018, 20:02

      Много одинакового, пусть даже хорошего, приедается... Похожее сбоку канал сам предлагает...
      Последнее время с удовольствием смотрю видосы про реставрацию старых механизмов, тисков, весов и т.п. штучек!.. Прикольно, как из ржавого дивайса начала века после разборки, чистки, смазки, обновления и покраски получается замечательный, почти, музейный экспонат!!.. Мозг млеет, а глаза балдеют!!...

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      insider_retro > MaxRnD 8 октября 2018, 20:04

      Вот тут, Макс, пожалуй, остановись!..:))
      Два дня для Брегвадзе - более, чем достаточно!..:))

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      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 20:06

      А я вот краем глаза посматриваю иногда как люди по старым брошенным деревням ищут в древних ветхих полуразрушенных домах всяческие артефакты, тоже захватывает )))

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      MaxRnD > shlomo 8 октября 2018, 20:06

      Вот они всплыли, хрен сотрёшь )))))) Толик, здорово ! ))

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      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 20:07

      Не ну не то чтобы прям подряд - с перерывами ))))

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      insider_retro > MaxRnD 8 октября 2018, 20:09

      Хм... Переболел уже... Чуть было металлоискатель не купил и не кинулся червонцы царские выгребать в руинах и в купеческих домах!..:)) Вовремя остановился!..:))

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      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 20:10

      Большая часть про червонцы голимая постановка, смотрю про поиск более приземлённых вещей ))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 8 октября 2018, 20:14

      Ты лучше поведай, как ты первый день после отпуска расчехлил?!..:))
      Кому присунул, кто тебя взбодрил, где раки зимуют и делал ли обнимашки с начальником?!.. Надеюсь, слёзы умиления не брызнули?!..:))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 20:14

      А вот у меня и мыслей не было, ибо у себя всё это захомячивать - ну и к чему (раз два полюбовался, а дальше) ? Барыжить - уголовщина, а вот глянуть как другие уродуются - это я за всегла ЗА !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 20:14

      У меня коллега в ЧОПе, когда работал там 16 лет назад этим тоже заразился. Купил себе металлоискатель и на поиски кладов и старинных монет настроился.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 8 октября 2018, 20:18

      Думаю, что этим надо профессионально и со знанием дела заниматься, либо видосы только зырить... Середина этого дела будет утомительна, затратна и опасна... Интерес, добыча и удача, скорее в разных плоскостях!..:))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 8 октября 2018, 20:21

      Соратники, мы вчера 280 комментов отгрузили по самой завалященькой теме!..
      Выпускающий редактор был, наверное, удивлен такому интересу и ажиотажу!..:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 20:22

      Да чем он только не занимался. Толковый парень, два высших педагогических образования, но бухарь. Подшивался постоянно, я сколько мог прикрывал его, но всё бесполезняк. Этим безусловно надо заниматься, лопатить литературу, знать историю.

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 20:22

      Если бы при ходьбе, ещё и руки вперёд вытягивал, то коллеги бы сказали, что локальный зомбиапокалипсис наступил !
      Без дела на людей не имею моды кидаться, а сегодня к моему счастью никто по чёрному не затуплял !
      Начальник моего склада и мировоззрений человек, так что я с ним в одной парадигме существую (три раза сплюнул, постучал по дереву и перекрестился)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 20:24

      Не поленился и посчитал.))) А у меня вчера рекорд личный получился 389 лайков до этого было 388.

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 20:24

      Олег, дружище, вечер добрый !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 20:25

      Приветствую, Макс. Как первый трудовой денёк ?

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 20:27

      Олег, я Андреасу уже ответил двумя комментами выше )))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 20:28

      Я позже прочитал.)))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 20:32

      Надо будет по свободе пройтись, выразить уважение к написанному тобой ))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 8 октября 2018, 20:36

      Лорик, имей совесть, ну хоть один вкати же !
      Поставил свою нищенскую дневную пайку (450) на п2 (чемпионат греции)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 20:36

      Сегодня нет, а вчера пришлось. Мало того, что писал на разных ветках и обратился там к ребятам с одним вопросам по билетам на " Зенит".Так ещё пришлось отвечать упоротым. Начитаются всякой хрени и штампуют чужие мысли и заезжие штампы. После 3-4 комментов только отскакивали успокоившись и поняв, что с дядькой спорить не имея знаний, эрудиции и убедительной аргументации нет смысла.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 20:40

      Шпана, однако )))

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      MaxRnD > MaxRnD 8 октября 2018, 20:41

      Народ, кто как относится к жанру постъядер в современной литературе ?
      Цормудян, Доронин, Беркем аль Атоми

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 20:46

      Нет два нормальных парня, но как и многие заезжие штампы про потерю концентрации, эзотерику, теорию относительности, отсутствие везения в игре. Пришлось конкретные примеры приводить, тогда сходили с лыжни. )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 20:48

      Какая там у вас в Питере погода, Олег ? Совсем мерзко или терпимо ?

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      MaxRnD > MaxRnD 8 октября 2018, 20:49

      Красавчик, чо ! Просил, чтобы забила Лариса, а забил Ксанти и вот так всегда ! ))) Ну, да и хрен с ними, с волкаим греческими !

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 20:55

      Говорят старое бабье лето пришло. Сегодня днём было +10, но яркое солнце было и мы с внучкой погуляли 1,5ч. На выходных дождь поливал. На неделю дают +12-16, но иногда небольшой дождь.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 20:56

      Не читаю уже давно, тем более современных авторов.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 21:00

      А я вот этих, грешным делом, прочитал. Особенно Доронин вставил (в смысле всё в электронном варианте)

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 21:04

      Наши сирийцам три дивизиона С-300 отгрузили + по сто ракет на каждый. Интересно, интересно, Вова решил повоевать по-настоящему ?

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      insider_retro > MaxRnD 8 октября 2018, 21:14

      Неее, Макс, то что ты перечислил - не читал...
      Ли Чайлд, Минаев, Пикуль, Антон Чиж, Ларссон ("Девушка, которая...), ну и приемлемую альтернативную историю (Посняков, Прозоров)...
      Дальше не загребаю!..:))

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      MaxRnD > insider_retro 8 октября 2018, 21:17

      Всё-таки Доронина попробуй. Если ДА, то давай мыло, ну или напиши пустое письмо kip4ris@gmail.com
      Гавно предлагать не буду ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 21:30

      Мне тяжело читается в интернете. Как-то несколько книг про футбол прочёл и глаза уже не те. Привык к книгам и газетам.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 21:33

      Индусам С-400 забабахали. Да там закручивается заваруха. Этими дивизионами наши спецы будут управлять, пока обучат местных.

      3
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 21:37

      Да, понятно, что не эти, которые в чалмах и в тапках ))

      4
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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 21:38

      Новости не заставят себя ждать. За наш самолёт поквитаются.

      3
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 21:41

      Чёт мне кажется, что просто для демонстрации бицепса перед мировой гопотой - это слишком дорогие мишени

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 21:51

      Там слишком много интересов сошлось : У нас, США, Турции, Израиля, Ирана. И всё зыбко для мира.

      2
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 8 октября 2018, 21:59

      привет бригада! Макс , а дарью донцову слабо залпом прочесть?))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:00

      Салют, Макс !

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:04

      ))) Олег, почему Макс? я в Ростов сегодня не ездил)) краснодарские пробки хавал)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:05

      Олег, фишер сильную идею подал, расставлять шахматы в имправизированом порядке. игра меняется кардинально

      3
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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:05

      Отвлёкся на Макса и тебя обозвал.)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:07

      У него много идей было, но не все прижились. Но за призовые более высокие шахматисты ему обязаны.

      3
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      ...
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      MaxRnD > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:07

      (с) дарью донцову слабо залпом

      Так и быть за 100 руб согласен
      Если больше - с другом пополам

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      ...
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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:09

      (с) Отвлёкся на Макса и тебя обозвал.)))

      Двое из ларца, одинаковых с лица ))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 22:10

      Бывает... )))

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      ...
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      Project Бабангида > MaxRnD 8 октября 2018, 22:11

      а люди читают)) ещё и образованными себя считают)
      : авы читали донцову? ..... :как ? вы не читали донцову..?)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:13

      Кокорина мы ещё сегодня не обсудили))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:16

      По Фишеру не готов дискутировать, ПВО тоже не мой конёк, про книги уже закончили... Что же мне молчать и читать до ночи?!..
      Завтра я падаю на сутки на дежурство... Без доступа... Появлюсь к обеду среды... Вы уж прокачайте какую-нибудь тему комментов на 100-150, а я с благодарностью и удовольствием почитаю!..:))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:16

      Всё зависит какие там травмы и как поведут себя потерпевшие. Если уболтают, принесут извинения и возместят моральные и физические страдания, то замнут по линии МВД, а накажут в клубах. А так чистая хулиганка.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:19

      Дааа... Знатный галдёжь замутили, уже по ящику дикторы с заиканием чешут!!..:)) Нам уже ничего и не останется!..:))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 22:19

      Всегда рады в любое время. Если ещё есть время тему можем перевернуть или отдыхать уже будешь перед дежурством ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 22:20

      Муссировать ещё долго будут. Вспомни как про Монако гоняли.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 8 октября 2018, 22:22

      больше всех от удара стулом , как нурмухамедов пострадал.
      могу объяснить почему.
      всё информационное пространство бросило их бучку с мак грегаром , и переключилось на мамая с кокошей)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:23

      даже не знаю кому теперь компенсацию выплачивать.. !
      наверно хабибу)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:28

      Пусть бы обоюдная драка была, потолкались, но за стул Кокорин не по делу схватился и отоварил клиента. Тут припомнят и Монако и сейчас скажут, что рецидив. )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:28

      Хорошо, что эти два гопника (Коко и Сизый) ещё в детсад не наведались и стульчаки дитячьи не порасколотили (((

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 8 октября 2018, 22:30

      в Бутово ночью пусть наведаются, и там порамсят!
      думаю потом в лесополосе по частям откапывать их придётся

      3
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:33

      как то не лепо смотрится! там дядя под полтос, упитанный. а этот за стул хватается как будто на него толпа армяней налетает )

      3
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:39

      Кокоша почувствовал себя Билли из кф "Человек с бульвара Капуцинов". Там тоже во время драки в салуне была сцена с разбитием стула о голову !

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 8 октября 2018, 22:44

      не каждая голова стул выдержит) даже если ты караченцев)

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 22:46

      Этим ребятам кефир пить и нюхать нашатырь, тогда на такие подвиги не будет тянуть.

      3
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      MaxRnD > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:46

      У Кокоши она квадратная - прилёг бы чётко, если бы толстый пошустрее оказался ))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:47

      Олег, им бы намордники, да на цепь ! Кефир не поможет. ИМХО

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      Project Бабангида > MaxRnD 8 октября 2018, 22:51

      по большому счёту Макс , кабан которого стулом не добили, тоже не слесарь- ремонтник! так что если они там друг друга в своих ресторанах перебьют, нам только лучше)

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      insider_retro > insider_retro 8 октября 2018, 22:51

      Парни, спасибо за взаимообщение и настроение!..
      Приятного толковища и успехов!..
      Я в люлю!..:))

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      MaxRnD > Project Бабангида 8 октября 2018, 22:52

      Да, Андреас, ты прав !! )))

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      MaxRnD > MaxRnD 8 октября 2018, 22:52

      Хлопцы, спокойной ночи. Я на боковую !

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      Project Бабангида > MaxRnD 8 октября 2018, 22:53

      давай Макс! до завтра наверно. Олег укажет направление

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      Project Бабангида > insider_retro 8 октября 2018, 22:55

      Удачной смены Андрес! будь бдителен!

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 22:59

      Я думаю, что если всё серьёзно раскрутится, то с ними клубы могут разорвать контракт по отрицательным мотивам в силу возникших обстоятельств на законных основаниях без всякой компенсации.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 октября 2018, 23:00

      Спокойной ночи, малыш... )))

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 октября 2018, 23:00

      Дави клюкву, до встречи в среду.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 октября 2018, 23:27

      Олег, добивай своих ПТУшников, я спать))
      завтра зайду не с утра а позже, с утра не получится

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 октября 2018, 23:31

      Добро. Поищу базу. Я уже заколебался с ними гонять порожняк, как говорят наши визави. )))

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