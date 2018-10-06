Гранквист – об интересе «МЮ»: «Невероятно лестно, но конкретного предложения нет»

Защитник «Хельсингборга» Андреас Гранквист прокомментировал интерес к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю, что многие клубы заинтересованы во мне. «Манчестер Юнайтед»? Невероятно лестно, но я еще ничего конкретного не слышал», – сказал Гранквист.

Ранее сообщалось, что экс-игроком «Краснодара» интересуются клубы РПЛ.

Президент «Хельсингборга» заявил, что готов отпустить Гранкивста в «Манчестер Юнайтед»