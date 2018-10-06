Гранквист – об интересе «МЮ»: «Невероятно лестно, но конкретного предложения нет»

строители все,итиж вашу..)
у меня задача сложная,то ли за трудовой сьездить,то ли
продолжать по телефону "из кустов называть волка сволочью",в конце концов сьездить..но уже по морде..(
Защитник «Хельсингборга» Андреас Гранквист прокомментировал интерес к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Я знаю, что многие клубы заинтересованы во мне. «Манчестер Юнайтед»? Невероятно лестно, но я еще ничего конкретного не слышал», – сказал Гранквист.
Ранее сообщалось, что экс-игроком «Краснодара» интересуются клубы РПЛ.
Президент «Хельсингборга» заявил, что готов отпустить Гранкивста в «Манчестер Юнайтед»