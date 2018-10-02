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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гранквист: «Мною действительно интересуются клубы РПЛ и «Манчестер Юнайтед»

    Ранее «Бомбардир» писал, что защитник «Хельсингборга» Андреас Гранквист может вернуться в Россию. Футболистом интересуются «Зенит» и «Локомотив».

    «Действительно, и клубы РПЛ, и «Юнайтед» проявляют интерес ко мне. Однако пока никто не связывался. Сейчас мои мысли связаны только с действующим клубом», – заверил игрок в интервью FotbollDirekt.

    Предыдущим местом работы Гранквиста был «Краснодар».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 19:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 октября 2018, 03:35

      Если семейные обстоятельства уже не мешают вернуться в Россию, то только в "Краснодар", иначе от болельщиков получишь позорное клеймо "предатель", лично я буду считать только так...

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 октября 2018, 01:19

      Конечно, а ещё Барса и Юве в тебе заинтересованы...)

      -1
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 21:58

      Оборона Краснодара при его участии выглядела надежно.

      3
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      Рейтинг: +481

      belrus21 2 октября 2018, 21:44

      Очень качественно играл в Краснодаре. Уехал по семейным...

      3
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 2 октября 2018, 20:20

      Чувак ты играешь в первом дивизионе Швеции, даже не в элите и МЮ ты явно не упал, как и нашим клубам, не смеши людей

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      Рейтинг: +139

      DS7 > Skull_Boy 2 октября 2018, 22:37

      Ну да, человек 6 лет был топом в РПЛ и уехал домой, поэтому и играет в шведском пердиве) насчёт МЮ фиг его, но абсолютно любой команде нашего чемпа он очень даже пригодится

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