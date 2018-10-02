Гранквист: «Мною действительно интересуются клубы РПЛ и «Манчестер Юнайтед»

Ранее «Бомбардир» писал, что защитник «Хельсингборга» Андреас Гранквист может вернуться в Россию. Футболистом интересуются «Зенит» и «Локомотив».

«Действительно, и клубы РПЛ, и «Юнайтед» проявляют интерес ко мне. Однако пока никто не связывался. Сейчас мои мысли связаны только с действующим клубом», – заверил игрок в интервью FotbollDirekt.

Предыдущим местом работы Гранквиста был «Краснодар».