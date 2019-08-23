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    Хенрик Ларссон ушел с должности главного тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений

    Главный тренер «Хельсинборга» Хенрик Ларссон покинул пост.

    Пресс-служба шведского клуба сообщила о том, что специалист принял решение из-за большого количества оскорблений в свой адрес.

    Экс-нападающий «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» принял команду в июле. Под его руководством «Хельсинборг» одержал две победы, два раза сыграл вничью и проиграл пять матчей.

    Бывший форвард сборной Швеции ранее возглавлял «Хельсинборг» с 2014-го по 2016-й год и ушел с должности из-за нападения на сына Джордана, который в период летнего трансферного окна перешел в «Спартак».

    Источник: Официальный сайт «Хельсинборга»

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    23.08.2019 18:21
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8003

      Cules2013 9 часов назад

      какие там страсти у них кипят в Швеции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 13 часов назад

      Давай ке Спартак , к сыну. Тут можно оскорблять и тебе ничего не будет))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +13908

      DOCTOR PENALTY > KLIM777 13 часов назад

      И зарплата процентов на 800 побольше будет.

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