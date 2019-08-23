Хенрик Ларссон ушел с должности главного тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений

Главный тренер «Хельсинборга» Хенрик Ларссон покинул пост.

Пресс-служба шведского клуба сообщила о том, что специалист принял решение из-за большого количества оскорблений в свой адрес.

Экс-нападающий «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» принял команду в июле. Под его руководством «Хельсинборг» одержал две победы, два раза сыграл вничью и проиграл пять матчей.

Бывший форвард сборной Швеции ранее возглавлял «Хельсинборг» с 2014-го по 2016-й год и ушел с должности из-за нападения на сына Джордана, который в период летнего трансферного окна перешел в «Спартак».