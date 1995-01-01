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    Expressen: «Ростов» купит у «Хельсингборга» полузащитника Беговича за 2,8 миллиона

    «Ростов» договорился с «Хельсингборгом» о покупке опорного полузащитника Армина Беговича.

    Сумма трансфера составит 2,8 миллиона евро.

    Ранее этот же источник сообщил о договоренности «Ростова» по трансферу полузащитника «Норрчепинга» Понтуса Альмквиста.

    • В этом сезоне чемпионата Швеции 18-летний Бегович в 20 матчах отметился одним голом и одной голевой передачей.
    • Рыночная стоимость футболиста – 800 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Expressen

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +126

      dva064 1 час назад

      Да уж ,если в Россию то цена сразу завышается,вот вам и отмена лимита,,,будут вообще в пять раз завышать,,,,

      0
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      Рейтинг: +2703

      Гавроша 1 час назад

      Тоже дороже покупают, видно и их доят.

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      Рейтинг: +966

      vmonomah17 1 час назад

      Глядя на трансферы легионеров у наших клубов: качество игрока, стоимость и зарплата создается впечатление, что в случае отмены лимита все российские игроки с их качеством и запросами поедут в фнл и пфл)))

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      Рейтинг: +1325

      Retiremen_VMF > vmonomah17 1 час назад

      Ну ФНЛ не ФНЛ но зарплаты у них явно резко в пару раз не увеличатся. Атак да, хорошо Ростов распродался, теперь два дня покупок.

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