Expressen: «Ростов» купит у «Хельсингборга» полузащитника Беговича за 2,8 миллиона

«Ростов» договорился с «Хельсингборгом» о покупке опорного полузащитника Армина Беговича.

Сумма трансфера составит 2,8 миллиона евро.

Ранее этот же источник сообщил о договоренности «Ростова» по трансферу полузащитника «Норрчепинга» Понтуса Альмквиста.