Expressen: «Ростов» купит у «Хельсингборга» полузащитника Беговича за 2,8 миллиона

Да уж ,если в Россию то цена сразу завышается,вот вам и отмена лимита,,,будут вообще в пять раз завышать,,,,
«Ростов» договорился с «Хельсингборгом» о покупке опорного полузащитника Армина Беговича.
Сумма трансфера составит 2,8 миллиона евро.
Ранее этот же источник сообщил о договоренности «Ростова» по трансферу полузащитника «Норрчепинга» Понтуса Альмквиста.
- В этом сезоне чемпионата Швеции 18-летний Бегович в 20 матчах отметился одним голом и одной голевой передачей.
- Рыночная стоимость футболиста – 800 тысяч евро.