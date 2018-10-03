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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент «Хельсингборга» заявил, что готов отпустить Гранквиста в «Манчестер Юнайтед»

    Президент «Хельсингборга» Кристер Азелиус настаивает на том, что клуб не будет препятствовать переходу защитника Андреаса Гранквиста в «Манчестер Юнайтед», если таковое предложение поступит.

    Ранее сообщалось, что 33-летний футболист находится в сфере интересов английского клуба, «Зенита» и «Локомотива».

    «Это совершенно новая информация для меня. Мы не контактировали ни с «Манчестер Юнайтед», ни с каким-либо другим клубом.

    В целом можно сказать, что мы знаем, как с этим справиться. Когда есть клуб и Гранквист, который хочет уйти, и этот клуб нас утраивает, тогда понятно, мы будем открыто рассматривать каждый вопрос.

    До тех пор, пока не появится никакой конкретики, Гранквист будет нашим игроком в 2019 году и далее. Но, как и перед любым другим футболистом, я в принципе не закрываю никаких дверей», – сказал Азелиус.

    Источник: Tribalfootball

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    03.10.2018 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 3 октября 2018, 14:36

      Качественный игрок.

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