Президент «Хельсингборга» заявил, что готов отпустить Гранквиста в «Манчестер Юнайтед»

Президент «Хельсингборга» Кристер Азелиус настаивает на том, что клуб не будет препятствовать переходу защитника Андреаса Гранквиста в «Манчестер Юнайтед», если таковое предложение поступит.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист находится в сфере интересов английского клуба, «Зенита» и «Локомотива».

«Это совершенно новая информация для меня. Мы не контактировали ни с «Манчестер Юнайтед», ни с каким-либо другим клубом.

В целом можно сказать, что мы знаем, как с этим справиться. Когда есть клуб и Гранквист, который хочет уйти, и этот клуб нас утраивает, тогда понятно, мы будем открыто рассматривать каждый вопрос.

До тех пор, пока не появится никакой конкретики, Гранквист будет нашим игроком в 2019 году и далее. Но, как и перед любым другим футболистом, я в принципе не закрываю никаких дверей», – сказал Азелиус.