Гранквист – об интересе «Зенита», «Спартака» и «МЮ»: «Это просто слухи. Посмотрим, что будет зимой»

Защитник «Хельсингборга» и сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны «Зенита», «Спартака» и «Манчестер Юнайтед».

– В СМИ говорят об интересе к вам со стороны «Зенита», «Спартака» и «Манчестер Юнайтед». Как прокомментируете это?

– Это просто слухи. Как вы знаете, моя российская команда – это «Краснодар». Но сейчас я доволен тем, что играю за «Хельсингборг». Однако посмотрим, что будет зимой.

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