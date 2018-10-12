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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гранквист – об интересе «Зенита», «Спартака» и «МЮ»: «Это просто слухи. Посмотрим, что будет зимой»

    Защитник «Хельсингборга» и сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны «Зенита», «Спартака» и «Манчестер Юнайтед».

    – В СМИ говорят об интересе к вам со стороны «Зенита», «Спартака» и «Манчестер Юнайтед». Как прокомментируете это?

    – Это просто слухи. Как вы знаете, моя российская команда – это «Краснодар». Но сейчас я доволен тем, что играю за «Хельсингборг». Однако посмотрим, что будет зимой.

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    Источник: РФС

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    12.10.2018 11:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 17:23

      Всего лишь слухи.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 октября 2018, 12:36

      Эээээээ, а Спартаку то он зачем ?
      У нас скоро Кутепов в строй вступит, а весной Жиго.
      Смысл брать ещё одного высокооплачиваемого защитника ?

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