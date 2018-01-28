«Теперь буду спать не с женой, а в обнимку с трофеем». Капитан «Краснодара» занял трон Ибрагимовича

Сейчас мы восхищаемся Гранквистом, но летом он уедет из России.

«Он просто кричал на меня, орал прямо в лицо. Видимо, та ошибка была непростительной в его понимании. Я стиснул зубы и думал: «Если смогу вытерпеть это, то добьюсь в футболе многого».

Начало 2007 года одновременно со стартом карьеры за пределами родного Хельсингборга выдалось для Гранквиста отвратительным. Тренер «Уигана» Пол Джуэлл жестко встретил появление молодого шведа в команде: хотя коуч и удивлялся антропометрии новичка, но больше бесился, когда защитник на тренировках устраивал привозы с регулярностью Виктора Васина. За один из таких – поскользнулся перед воротами в важном моменте – Джуэлл наорал на Гранквиста прямо перед всей командой. Андреас стерпел, но в итоге просидел на трибунах полгода, не сыграв ни минуты.

Крепость характера и физическая мощь − черты шведа с самого детства. Вместо того чтобы тусоваться со сверстниками, Андреас постоянно лез играть в футбол к старшим. На площадке возле дома маленький Гранквист мог сказать и такое: «Я пришел, и буду играть хорошо, даже если вы меня пошлете». Старшие ребята принимали его в свою компанию, а потом удивлялись, с какой уверенностью этот малый всеми рулит.

Первый тренер Гранквиста подтверждает: «Андреас – лидер от природы. Казалось, что он вообще не нервничал. Андреас всегда отдавал себя команде и не беспокоился, что много говорил на поле. Он даже мог прикрикнуть на старших. Правда, выглядело немного странно, как подросток дает указания опытным игрокам по действиям в обороне».

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Унылые полгода в Англии не сломали Гранквиста. Скоро он оказался в Голландии, где в составе «Гронингема» провел три мощнейших сезона и дорос до капитанства. На позиции опорного полузащитника швед почувствовал себя нападающим и назабивал за голландский период 24 гола. Забивного опорника на повышение взял «Дженоа».

Но в Италии веселье убавилось. Гранквист опустился в оборону и все больше времени проводил за многочасовыми тактическими разборами. Скуку иногда разбавляли фанаты: в матче против «Сиены», когда генуэзцы горели 0:4, болельщики выбежали на поле и потребовали своих игроков снять футболки. «Они говорили, что мы не достойны носить форму этого клуба. Было неприятно», − вспоминает Гранквист.

Когда в «Дженоа» началась смена тренеров, швед просто ушел. Италия с нудным футболом отошла в сторону, хотя в куче предложений был даже вариант от «Милана». «Дженоа» оформлял Гранквиста в «Куинз Парк Рейнджерс», но в последний момент предложение лондонцев перебил более жирный контракт от «Краснодара».

«Когда впервые услышал об интересе со стороны «Краснодара», подумал: «А где это?..», – улыбается швед. Зато жене Софи было не так смешно: супруга, поняв, что вместо Англии муж выбрал Россию, просто разревелась.

Сейчас Софи думает иначе. Жена Гранквиста ведет блог с рассказами о жизни в Краснодаре и полностью довольна жизнью в России. Андреас добавляет: «О России ходит слишком много предрассудков». Супруги снимают двухкомнатную квартиру, водят дочь Нову в местный детский сад, а в свободное время смотрят сериалы от «Игры престолов» до «Во все тяжкие». Дома Софи привыкла видеть Андреаса совсем не таким, как в телевизоре. За пределами поля Гранквист выключает режим сурового викинга и становится добрым бородачом: он любит пошутить сам, хотя приколы в свой адрес слышит гораздо чаще.

Фамилия Гранквиста произошла от слова «дерево», что автоматически закрепило за ним в составе сборной одноименное прозвище. На этом стеб не кончается. Однажды, когда все футболисты заполняли документы, один из них в графе «Гранквист» пририсовал в окошко новогоднюю елку. В «Краснодаре» же Гранквисту не дает скучать Виктор Клаэссон. Когда шведский хавбек только появился в клубе, Андреас, сдерживая смех, взял у него интервью.

Видео взято с официального канала ФК «Краснодар».

Смеется Гранквист и по поводу главного достижения футбольной карьеры: «Теперь несколько дней буду спать в постели не с женой, а с трофеем в обнимку». Спустя 10 лет звание лучшего футболиста Швеции получил кто-то, кроме Златана Ибрагимовича. Этот кто-то – новый капитан сборной, которая впервые за 12 лет без Златана пробилась на чемпионат мира и приедет в Россию. В связи с этим событием проспоривший Гранквист даже побрился налысо.

Летом Гранквист вернется в Швецию. «Хельсинборг» уже подписал с ним контракт. Жаль, что в российском футболе больше не будет такого игрока.

Ибрагимович обязан приехать в Россию. Мы его ждем