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    «Теперь буду спать не с женой, а в обнимку с трофеем». Капитан «Краснодара» занял трон Ибрагимовича


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    Голосов: 9
    28.01.2018 20:00
    Сейчас мы восхищаемся Гранквистом, но летом он уедет из России.

    «Он просто кричал на меня, орал прямо в лицо. Видимо, та ошибка была непростительной в его понимании. Я стиснул зубы и думал: «Если смогу вытерпеть это, то добьюсь в футболе многого».

    Начало 2007 года одновременно со стартом карьеры за пределами родного Хельсингборга выдалось для Гранквиста отвратительным. Тренер «Уигана» Пол Джуэлл жестко встретил появление молодого шведа в команде: хотя коуч и удивлялся антропометрии новичка, но больше бесился, когда защитник на тренировках устраивал привозы с регулярностью Виктора Васина. За один из таких – поскользнулся перед воротами в важном моменте – Джуэлл наорал на Гранквиста прямо перед всей командой. Андреас стерпел, но в итоге просидел на трибунах полгода, не сыграв ни минуты.

    Крепость характера и физическая мощь − черты шведа с самого детства. Вместо того чтобы тусоваться со сверстниками, Андреас постоянно лез играть в футбол к старшим. На площадке возле дома маленький Гранквист мог сказать и такое: «Я пришел, и буду играть хорошо, даже если вы меня пошлете». Старшие ребята принимали его в свою компанию, а потом удивлялись, с какой уверенностью этот малый всеми рулит.

    Первый тренер Гранквиста подтверждает: «Андреас – лидер от природы. Казалось, что он вообще не нервничал. Андреас всегда отдавал себя команде и не беспокоился, что много говорил на поле. Он даже мог прикрикнуть на старших. Правда, выглядело немного странно, как подросток дает указания опытным игрокам по действиям в обороне».

    ***

    Унылые полгода в Англии не сломали Гранквиста. Скоро он оказался в Голландии, где в составе «Гронингема» провел три мощнейших сезона и дорос до капитанства. На позиции опорного полузащитника швед почувствовал себя нападающим и назабивал за голландский период 24 гола. Забивного опорника на повышение взял «Дженоа».

    Но в Италии веселье убавилось. Гранквист опустился в оборону и все больше времени проводил за многочасовыми тактическими разборами. Скуку иногда разбавляли фанаты: в матче против «Сиены», когда генуэзцы горели 0:4, болельщики выбежали на поле и потребовали своих игроков снять футболки. «Они говорили, что мы не достойны носить форму этого клуба. Было неприятно», − вспоминает Гранквист.

    Когда в «Дженоа» началась смена тренеров, швед просто ушел. Италия с нудным футболом отошла в сторону, хотя в куче предложений был даже вариант от «Милана». «Дженоа» оформлял Гранквиста в «Куинз Парк Рейнджерс», но в последний момент предложение лондонцев перебил более жирный контракт от «Краснодара».

    «Когда впервые услышал об интересе со стороны «Краснодара», подумал: «А где это?..», – улыбается швед. Зато жене Софи было не так смешно: супруга, поняв, что вместо Англии муж выбрал Россию, просто разревелась.

    Сейчас Софи думает иначе. Жена Гранквиста ведет блог с рассказами о жизни в Краснодаре и полностью довольна жизнью в России. Андреас добавляет: «О России ходит слишком много предрассудков». Супруги снимают двухкомнатную квартиру, водят дочь Нову в местный детский сад, а в свободное время смотрят сериалы от «Игры престолов» до «Во все тяжкие». Дома Софи привыкла видеть Андреаса совсем не таким, как в телевизоре. За пределами поля Гранквист выключает режим сурового викинга и становится добрым бородачом: он любит пошутить сам, хотя приколы в свой адрес слышит гораздо чаще.

    Фамилия Гранквиста произошла от слова «дерево», что автоматически закрепило за ним в составе сборной одноименное прозвище. На этом стеб не кончается. Однажды, когда все футболисты заполняли документы, один из них в графе «Гранквист» пририсовал в окошко новогоднюю елку. В «Краснодаре» же Гранквисту не дает скучать Виктор Клаэссон. Когда шведский хавбек только появился в клубе, Андреас, сдерживая смех, взял у него интервью.

    Видео взято с официального канала ФК «Краснодар».

    Смеется Гранквист и по поводу главного достижения футбольной карьеры: «Теперь несколько дней буду спать в постели не с женой, а с трофеем в обнимку». Спустя 10 лет звание лучшего футболиста Швеции получил кто-то, кроме Златана Ибрагимовича. Этот кто-то – новый капитан сборной, которая впервые за 12 лет без Златана пробилась на чемпионат мира и приедет в Россию. В связи с этим событием проспоривший Гранквист даже побрился налысо.

    Летом Гранквист вернется в Швецию. «Хельсинборг» уже подписал с ним контракт. Жаль, что в российском футболе больше не будет такого игрока.

    Ибрагимович обязан приехать в Россию. Мы его ждем

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 29 января 2018, 11:02

      жаль, но это жизнь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 января 2018, 05:29

      Жаль не то слово, это огромная потеря, а пожалеть в этой ситуации следует жену, между ними теперь в постели будет эта холодная статуэтка...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 28 января 2018, 21:13

      я так не хочу что бы он уходил....просто у меня в ФИФА 18 есть его карточка героя и если он уйдет то он перестанет мне подходить так как у меня сборная РФПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 декабря 2017, 15:55

      Может договоришься и трофей...тебе даст..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 6 декабря 2017, 09:11

      так вот она какая шведская семья...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 3 декабря 2017, 19:53

      У дяденьки новый вид полового извращения - желание переспать с кубком! Срочно к доктору! А жене задуматься о продолжении семейной жизни, в накладе она с его "зарплатой" не останется.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 3 декабря 2017, 14:25

      Занял трон Ибры, то что Ибра 7 месяцев из-за травмы не играл ни слова, а так Ибра лучшей футбаллер из 3х корон

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      RScat > Italian_93 3 декабря 2017, 18:40

      Ибра лучший полюбому)

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 3 декабря 2017, 12:51

      Добротный, познавательный и без ретуши материал!!
      Швед здорово вписался в наш чемпионат, избегает скандалов и околофутбольной возни! Молодец!!

      8
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      ...
      Рейтинг: +358

      Финт > insider_retro 3 декабря 2017, 14:52

      Абсолютно верно!

      3
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 3 декабря 2017, 12:25

      на обложке новости вован с реальных пацанов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 2 декабря 2017, 08:13

      «Теперь буду спать не с женой, а в обнимку с трофеем»

      Смотри не переусердствуй)))

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