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  • Гранквист: «Уход из «Краснодара»? Все решено на 99,9 процентов»

Гранквист: «Уход из «Краснодара»? Все решено на 99,9 процентов»

4 марта 2018, 09:41
7

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о своих планах на будущее.

Ранее сообщалось, что 32-летний шведский футболист по окончании сезона перейдет в «Хельсингборг».

– Что скажете о своем будущем?

– На 99,9 процентов все решено. Я уже подписал контракт со своим прежним клубом «Хельсингборгом», и после окончания сезона здесь я со своей супругой и дочерью уеду обратно на родину.

– Здесь больше вопрос в финансах или быте?

– Нет, здесь финансовая сторона вообще никаким образом не затронута. У меня очень хорошие отношения с президентом клуба, но просто так получилось, что я в «Краснодаре» уже 5 лет играю и не живу постоянно в Швеции уже 12 лет. Чувствую, что настало время вернуться назад. Плюс моя супруга беременна вторым ребенком, мы ожидаем его появления в июле. Мы приняли взвешенное решение вернуться назад на родину.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Хельсингборг Гранквист Андреас
Комментарии (7)
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MURAD F. A.
1520146741
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 0,1 ПРОЦЕНТ ВЗЯЛ ВЕРХ.
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ZAITZEFF2011
1520154800
Гранквист - хороший, добросовестный игрок. Удачи ему в дальнейшей карьере.
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Prodriver
1520157373
Удачи нашему капитану на Родине!!! Спасибо за самоотдачу!!
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Бугимен
1520204509
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,ОТЛИЧНЫЙ ИГРОК, КОТОРЫЙ МНОГО РАЗ ВЫРУЧАЛ КРАСНОДАР.УДАЧИ !!!
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bolela_16
1520227068
все правильно...
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Argon
1520240036
Эх... . Жаль!
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