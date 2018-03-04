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    Гранквист: «Уход из «Краснодара»? Все решено на 99,9 процентов»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о своих планах на будущее.

    Ранее сообщалось, что 32-летний шведский футболист по окончании сезона перейдет в «Хельсингборг».

    – Что скажете о своем будущем?

    – На 99,9 процентов все решено. Я уже подписал контракт со своим прежним клубом «Хельсингборгом», и после окончания сезона здесь я со своей супругой и дочерью уеду обратно на родину.

    – Здесь больше вопрос в финансах или быте?

    – Нет, здесь финансовая сторона вообще никаким образом не затронута. У меня очень хорошие отношения с президентом клуба, но просто так получилось, что я в «Краснодаре» уже 5 лет играю и не живу постоянно в Швеции уже 12 лет. Чувствую, что настало время вернуться назад. Плюс моя супруга беременна вторым ребенком, мы ожидаем его появления в июле. Мы приняли взвешенное решение вернуться назад на родину.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2018 09:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1168

      Argon 5 марта 2018, 11:53

      Эх... . Жаль!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 марта 2018, 08:17

      все правильно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 марта 2018, 02:01

      ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,ОТЛИЧНЫЙ ИГРОК, КОТОРЫЙ МНОГО РАЗ ВЫРУЧАЛ КРАСНОДАР.УДАЧИ !!!

      1
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      Рейтинг: +111

      Prodriver 4 марта 2018, 12:56

      Удачи нашему капитану на Родине!!! Спасибо за самоотдачу!!

      2
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 4 марта 2018, 12:13

      Гранквист - хороший, добросовестный игрок. Удачи ему в дальнейшей карьере.

      3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 4 марта 2018, 09:59

      ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 0,1 ПРОЦЕНТ ВЗЯЛ ВЕРХ.

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