Гранквист: «Уход из «Краснодара»? Все решено на 99,9 процентов»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о своих планах на будущее.

Ранее сообщалось, что 32-летний шведский футболист по окончании сезона перейдет в «Хельсингборг».

– Что скажете о своем будущем?

– На 99,9 процентов все решено. Я уже подписал контракт со своим прежним клубом «Хельсингборгом», и после окончания сезона здесь я со своей супругой и дочерью уеду обратно на родину.

– Здесь больше вопрос в финансах или быте?

– Нет, здесь финансовая сторона вообще никаким образом не затронута. У меня очень хорошие отношения с президентом клуба, но просто так получилось, что я в «Краснодаре» уже 5 лет играю и не живу постоянно в Швеции уже 12 лет. Чувствую, что настало время вернуться назад. Плюс моя супруга беременна вторым ребенком, мы ожидаем его появления в июле. Мы приняли взвешенное решение вернуться назад на родину.