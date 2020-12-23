Берг признан лучшим футболистом «Краснодара» в декабре

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг признан лучшим игроком команды в декабре.
Шведский форвард набрал 37,45% голосов, опередив Реми Кабелла (26,76%) и Матвея Сафонова (14,49%).
- Берг в четырех декабрьских матчах забил четыре гола, в том числе – в ворота «Ренна» в 5-м туре ЛЧ (1:0).
- Кабелла вошел в топ-30 лучших игроков мира на данный момент по версии статистического портала FootballCritic.
- Сафонов – лучший вратарь мира до 24 лет по версии FootballCritic.
Источник: официальный сайт «Краснодара»