Сафонов и Максименко – лучшие вратари мира до 24 лет по версии FootballCritic

Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших вратарей мира до 24 лет на текущий момент.

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов занял первое место в рейтинге. Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал вторым. Дин Хендерсон из «МЮ» замкнул тройку лидеров.

Рейтинг обновляется еженедельно.

При расчетах использовался алгоритм, основанный на комбинации статистического анализа и редакторского ввода.

FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года