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  • Сафонов и Максименко – лучшие вратари мира до 24 лет по версии FootballCritic

Сафонов и Максименко – лучшие вратари мира до 24 лет по версии FootballCritic

22 декабря 2020, 10:56
25

Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших вратарей мира до 24 лет на текущий момент.

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов занял первое место в рейтинге. Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал вторым. Дин Хендерсон из «МЮ» замкнул тройку лидеров.

  • Рейтинг обновляется еженедельно.
  • При расчетах использовался алгоритм, основанный на комбинации статистического анализа и редакторского ввода.

FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года

Источник: FootballCritic
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Максименко Александр Сафонов Матвей
Комментарии (25)
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fadda
1608625008
Только Черчесову не показывайте :)
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vladimir-7
1608625257
Срочно дайте С.Черчесову прочитать (или прочитайте ему, если он малограмотный) эту статью, может быть она убедит его в том, что ему давно люди предлагали, особо, обратить внимание на этих молодых и перспективных вратарей, а не на дырявого Гилерме.
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Боцман59rus
1608625777
Вратари хороши, но рейтинг кавно скока можно убогого донараму пиарить
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Добрый Бобер
1608626056
Это значит что? Что кто-то из этих двоих скоро отправится полировать лавку в Питере.
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Fusballer
1608626407
Ремсдейл из Шеффилд Юнайтед? Пропустил 25 голов в 14 матчах. Может Шеффилд мог пропустить 50, а вратарь спасал?
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Nevsky_RU
1608626523
Ну Сафонов действительно неплох, но что там делает дырявый Максимка-привоз не совсем понятно))
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slavа0508
1608630378
Что за народ???Ну оценили наших парней ,что бывает крайне редко,,,,нет бы поздравить,Какой там надо ушат помоев вылить,,,,,Господа а сами что боги что ли????
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PFC CSKA MOSCOW
1608630623
Народ, аккуратнее с шутками про Гильерме и сборную, а то Стас про Лунёва вспомнит, и будем Гилю обратно просить в ворота...
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Из Твери Леха
1608635670
Дак ведь совсем недавно же пропустил под себя от Зенита 2 голешника, и в прошлом сезоне с половины поля пропустил. Ну то, что спартачок по недоразумению сейчас 3-ий - во многом его заслуга.
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zigbert
1608648560
Молодцы! Но сейчас для них главное не поймать звезду. Работать есть над чем.
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