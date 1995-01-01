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    Сафонов и Максименко – лучшие вратари мира до 24 лет по версии FootballCritic

    Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших вратарей мира до 24 лет на текущий момент.

    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов занял первое место в рейтинге. Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал вторым. Дин Хендерсон из «МЮ» замкнул тройку лидеров.

    • Рейтинг обновляется еженедельно.
    • При расчетах использовался алгоритм, основанный на комбинации статистического анализа и редакторского ввода.

    FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года

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    Источник: FootballCritic

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1519

      Nevsky_RU 1 минуту назад

      Ну Сафонов действительно неплох, но что там делает дырявый Максимка-привоз не совсем понятно))

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      Рейтинг: +1642

      Fusballer 2 минуты назад

      Ремсдейл из Шеффилд Юнайтед? Пропустил 25 голов в 14 матчах. Может Шеффилд мог пропустить 50, а вратарь спасал?

      0
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      Рейтинг: +4909

      Добрый Бобер 8 минут назад

      Это значит что? Что кто-то из этих двоих скоро отправится полировать лавку в Питере.

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      Рейтинг: +1642

      Fusballer > Добрый Бобер 7 минут назад

      Не надо(((

      0
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      Рейтинг: +19846

      Боцман59rus 13 минут назад

      Вратари хороши, но рейтинг кавно скока можно убогого донараму пиарить

      0
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      Рейтинг: +14692

      vladimir-7 22 минуты назад

      Срочно дайте С.Черчесову прочитать (или прочитайте ему, если он малограмотный) эту статью, может быть она убедит его в том, что ему
      давно люди предлагали, особо, обратить внимание на этих молодых и перспективных вратарей, а не на дырявого Гилерме.

      3
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      Рейтинг: +350

      fadda 26 минут назад

      Только Черчесову не показывайте :)

      3
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      ...
      Рейтинг: +1775

      Aston > fadda 24 минуты назад

      Тогда их точно в сборной не видать)))

      0
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      Рейтинг: +1642

      Fusballer > fadda 7 минут назад

      Пока играют Гилерме и Джанаевым с Шуниным, можно не беспокоиться)

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