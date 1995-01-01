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    FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года

    Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших игроков мира до 21 года на текущий момент.

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд – лучший футболист мира до 21 года. Вторым стал защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт. Нападающий «Герты» Метеус Кунья – третий.

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов занял седьмое место в рейтинге.

    • Статистическая платформа FootballCritic использует при расчетах собственный алгоритм, основанный на комбинации статистического анализа и редакторского ввода.
    • База данных насчитывает порядка 50 тысяч футболистов.
    • Рейтинг лучших футболистов обновляется еженедельно.

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    Источник: FootballCritic

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5522

      KPCCSPB 1 час назад

      Хоть где-то наши засветились.

      1
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      Рейтинг: +4448

      BarStep 1 час назад

      Приятно за парня!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +96

      хав_бек 1 час назад

      Среди голкиперов Первый!
      Редко вратари могут так высоко взобраться в таком возрасте.
      Молодец, Матвей! Удачи и не терять свой уровень, а только поднимать.

      3
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      Рейтинг: +9861

      ilichkadr > хав_бек 1 час назад

      Похоже, что других голкиперов до 21 года в базе данных FootballCritic просто нет.
      P.S. Вот и весь хрен до копейки.

      0
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      Рейтинг: +156

      _-G-F-_ > ilichkadr 23 минуты назад

      Чем аргументируешь данное мнение? Российский игрок никак и никогда не может быть в числе лучших?
      Сафонов явно по сравнению с другими голкиперами своего возраста находится на совершенно другом уровне, с этим глупо спорить!

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      Рейтинг: +9861

      ilichkadr > _-G-F-_ 11 минут назад

      Это не моё мнение, а база данных FootballCritic.
      Смотри здесь https://www.footballcritic.com и наслаждайся.
      P.S. Других голкиперов своего возраста (до 21 года) в студию, пожалуйста......

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