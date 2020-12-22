FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года

Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших игроков мира до 21 года на текущий момент.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд – лучший футболист мира до 21 года. Вторым стал защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт. Нападающий «Герты» Метеус Кунья – третий.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов занял седьмое место в рейтинге.