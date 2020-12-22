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  • FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года

FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года

22 декабря 2020, 09:32
12

Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших игроков мира до 21 года на текущий момент.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд – лучший футболист мира до 21 года. Вторым стал защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт. Нападающий «Герты» Метеус Кунья – третий.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов занял седьмое место в рейтинге.

  • Статистическая платформа FootballCritic использует при расчетах собственный алгоритм, основанный на комбинации статистического анализа и редакторского ввода.
  • База данных насчитывает порядка 50 тысяч футболистов.
  • Рейтинг лучших футболистов обновляется еженедельно.

Источник: FootballCritic
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Герта Ювентус Боруссия Д Сафонов Матвей де Лигт Матейс Холанд Эрлинг Кунья Матеус
Комментарии (12)
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хав_бек
1608620694
Среди голкиперов Первый! Редко вратари могут так высоко взобраться в таком возрасте. Молодец, Матвей! Удачи и не терять свой уровень, а только поднимать.
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BarStep
1608622617
Приятно за парня!
Ответить
sochi-2013
1608632049
Вот сейчас бы и продать его в топ чемпионат. Только не на скамейку!
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