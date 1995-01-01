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    Месси – лучший футболист мира по версии FootballCritic. Левандовски – пятый

    Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших футболистов мира на данный момент. При расчетах использовался алгоритм, основанный на комбинации статистического анализа и редакторского ввода.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси – лучший футболист мира на текущий момент. Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах – второй. Тройку лидеров замыкает нападающий «ПСЖ» Неймар.

    Лучший футболист 2020 года по версии ФИФА, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски расположился на пятой строчке. Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла – на 30-м месте.

    • Рейтинг обновляется еженедельно.

    FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года

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    Источник: FootballCritic

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1817

      Евгений Агеев 45 минут назад

      Он уже давно не лучший...
      Дают еще за старые заслуги что ли? Сколько Левандовски должен забить, ну или кто то другой, чтобы их признали?

      2
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      Рейтинг: +5522

      KPCCSPB 1 час назад

      М-да, чем гном лучше Рона? Ну вот чем, или Левандовски? Я вот не понимаю эти рейтинги, это наказание барсе, за то, что гнома суют во все топы, и золотые мячи ему через левые голосовалки вручали.

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