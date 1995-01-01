Месси – лучший футболист мира по версии FootballCritic. Левандовски – пятый

Он уже давно не лучший...
Дают еще за старые заслуги что ли? Сколько Левандовски должен забить, ну или кто то другой, чтобы их признали?
Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших футболистов мира на данный момент. При расчетах использовался алгоритм, основанный на комбинации статистического анализа и редакторского ввода.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси – лучший футболист мира на текущий момент. Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах – второй. Тройку лидеров замыкает нападающий «ПСЖ» Неймар.
Лучший футболист 2020 года по версии ФИФА, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски расположился на пятой строчке. Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла – на 30-м месте.
- Рейтинг обновляется еженедельно.
FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года