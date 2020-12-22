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  • Месси – лучший футболист мира по версии FootballCritic. Левандовски – пятый

Месси – лучший футболист мира по версии FootballCritic. Левандовски – пятый

22 декабря 2020, 09:57
5

Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших футболистов мира на данный момент. При расчетах использовался алгоритм, основанный на комбинации статистического анализа и редакторского ввода.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси – лучший футболист мира на текущий момент. Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах – второй. Тройку лидеров замыкает нападающий «ПСЖ» Неймар.

Лучший футболист 2020 года по версии ФИФА, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски расположился на пятой строчке. Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла – на 30-м месте.

  • Рейтинг обновляется еженедельно.

FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года

Источник: FootballCritic
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Барселона ПСЖ Ливерпуль Бавария Краснодар Месси Лионель Левандовски Роберт Кабелла Реми Неймар Салах Мохамед
Комментарии (5)
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Евгений Агеев
1608623811
Он уже давно не лучший... Дают еще за старые заслуги что ли? Сколько Левандовски должен забить, ну или кто то другой, чтобы их признали?
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Fusballer
1608626594
Рейтинги странные сейчас, объективности нет. Месси уже давненько не топ. Если брать чисто забивных игроков - то есть Роналду, Левандовски, Салах, Кейн.
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neveldomha
1608629410
По рейтингу футболкретинов он и вправду лучший.
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almanev
1608638213
Мбаппе ниже Холанда, яснопонятно
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Cules2013
1608651356
на данный момент? обновляется еженедельно? это что получается - лучший за неделю и только? ну так нахрен такой список тогда? у нас тут не теннис)
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