Месси – лучший футболист мира по версии FootballCritic. Левандовски – пятый

Статистическая платформа FootballCritic опубликовала рейтинг лучших футболистов мира на данный момент. При расчетах использовался алгоритм, основанный на комбинации статистического анализа и редакторского ввода.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси – лучший футболист мира на текущий момент. Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах – второй. Тройку лидеров замыкает нападающий «ПСЖ» Неймар.

Лучший футболист 2020 года по версии ФИФА, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски расположился на пятой строчке. Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла – на 30-м месте.

Рейтинг обновляется еженедельно.

FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года