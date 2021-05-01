Кайо, Ионов, Берг – в старте «Краснодара»; Заболотные, Прохин, Нобоа выйдут у «Сочи»

Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи».
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный, Руденко.
Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.
Встреча начнется в 19:00 по Москве.
Источник: РПЛ