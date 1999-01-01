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    Кайо, Ионов, Берг – в старте «Краснодара»; Заболотные, Прохин, Нобоа выйдут у «Сочи»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи».

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.

    Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный, Руденко.

    Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.

    Встреча начнется в 19:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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