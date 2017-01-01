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    «Не припомню ничего хуже 0:5 от «Ахмата». Берг – о худшем моменте в карьере

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг назвал худший момент в своей карьере.

    – Первые матчи после смены тренера часто бывают успешными, но «быкам» не удалась игра в Туле. Ощутил ли ты новые эмоции после перемен на тренерском мостике «Краснодара»?

    – Прежде всего я очень уважаю мистера Мусаева, он проделал отличную работу. Но, как всем известно, когда команда начинает терять очки, это часто приводит к тренерским отставкам.

    Он решил уйти, и это вина каждого из нас, ведь отставка тренера – следствие того, что мы не справились со своей задачей. Мы можем только принять это, смотреть вперед и привыкать к новому голосу в раздевалке.

    – 0:5 от «Ахмата» – один из худших моментов в твоей карьере?

    – Да, даже и не припомню ничего хуже. Конечно, это совершенно неприемлемый результат. Мы старались показать всe, что умеем, но ничего не получилось. Соперник наказал за ошибки и нанес очень болезненное поражение. Но все в наших руках: необходимо изменить ситуацию на поле и сделать всe, чтобы подобное не повторялось.

    – Ты упомянул о том, что «Краснодару» важно сосредоточиться на результате. Что еще необходимо поменять?

    – Прибавить стоит во всeм. Мы многое позволяем сопернику у своих ворот – это проблема. Ну и самим нужно эффективнее действовать впереди. В последних матчах соперники создавали больше голевых моментов, чем мы – этот баланс следует изменить в свою пользу.

    Нужно лучше двигаться на чужой половине поля, а у своей штрафной проявить максимальную концентрацию.

    • Берг выступает за «Краснодар» с июля 2019 года.
    • Летом он покинет краснодарскую команду.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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