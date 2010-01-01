Официально: Берг летом покинет «Краснодар»

Бергу большое спасибо за помощь . Он много пользы принес. Видимо его так достали внутриклубные разборки , что он решил уехать. За бардак в клубе особый респект Тренеру Мусаеву
«Краснодар» анонсировал уход из клуба нападающего Маркуса Берга.
34-летний футболист продолжит карьеру в «Гетеборге». Он – воспитанник этого клуба.
По окончании текущего сезона истечет срок контракта шведа, и он станет свободным агентом.
- Берг выступает за «Краснодар» с июля 2019 года.
- В активе форварда 22 гола и восемь ассистов в 57 матчах.