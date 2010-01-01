Официально: Берг летом покинет «Краснодар»

«Краснодар» анонсировал уход из клуба нападающего Маркуса Берга.

34-летний футболист продолжит карьеру в «Гетеборге». Он – воспитанник этого клуба.

По окончании текущего сезона истечет срок контракта шведа, и он станет свободным агентом.