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    Официально: Берг летом покинет «Краснодар»

    «Краснодар» анонсировал уход из клуба нападающего Маркуса Берга.

    34-летний футболист продолжит карьеру в «Гетеборге». Он – воспитанник этого клуба.

    По окончании текущего сезона истечет срок контракта шведа, и он станет свободным агентом.

    • Берг выступает за «Краснодар» с июля 2019 года.
    • В активе форварда 22 гола и восемь ассистов в 57 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1811

      morgan59 2 часа назад

      Бергу большое спасибо за помощь . Он много пользы принес. Видимо его так достали внутриклубные разборки , что он решил уехать. За бардак в клубе особый респект Тренеру Мусаеву

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      Рейтинг: +5828

      Рубинище 2 часа назад

      после разгрома от кб в Краснодаре видимо пошли чистки. Вильена, Берг, Ари, пожилые паспортисты- г.т. под вопросом. Будет интересно кого на замену возьмут. Надеюсь Галицкий в этот раз угадает с трансферами. да и Всяких хрусталей в виде Черышевых больше брать не будет.

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