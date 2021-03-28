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Маркус Берг
Статистика
Маркус Берг - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1986 (40), Торсби
#33 | Нападающий
185 см | 80 кг
Швеция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Швеция
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Косово
0 : 3
28.03.2021
Швеция
67' - 90'
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