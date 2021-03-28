Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига наций 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017 Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Греция. Еврокубковый плей-офф 2015/2016 Греция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010