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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Косово - Швеция
Косово - Швеция: обзор матча 28 марта 2021
Косово
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 2 тур
0 : 3
Завершен
Швеция
12'
Л. Аугустинссон
35'
А. Исак
70'
С. Ларссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Швеция
Вторая желтая
Б. Бериша
90'
+2
90'
Замена
М. Сванберг
️️️️
К. Ольссон
Желтая карточка
Б. Бериша
88'
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Зенели
83'
83'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
В. Классон
82'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Л. Аугустинссон
Замена
И. Воца
️️️️
Б. Халими
75'
Желтая карточка
Б. Халими
72'
Замена
️️️️
М. Рашица
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Ларссон
68'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Исак
67'
Замена
М. Берг
️️️️
З. Ибрагимович
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Исак
27'
Желтая карточка
А. Исак
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
12'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Аугустинссон
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Х. Криэциу
9'
Желтая карточка
В. Мурики
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Косово
12
Висар Бекай
ВР
23
Бетим Халими
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
4
Идриз Воца
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
20
Лирим Кастрати
ПВ
18
Флорент Хасани
ЦФ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Уйкани
2
Хадергьонай
3
Алити
15
Войвода
6
Криэциу
17
Кололли
8
Халими
10
Зенели
9
Целина
7
Рашица
18
Мурики
4-2-2-2
23
Нордфельдт
2
Лустиг
3
Линделеф
14
Хеландер
6
Аугустинссон
20
Ольссон
7
Ларссон
10
Форсберг
17
Классон
9
Исак
10
Ибрагимович
10
Зенели
23
Бериша
23
Бериша
10
Зенели
8
Халими
4
Воца
4
Воца
8
Халими
6
Аугустинссон
5
Бенгтссон
5
Бенгтссон
6
Аугустинссон
20
Ольссон
19
Сванберг
19
Сванберг
20
Ольссон
17
Классон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
17
Классон
10
Ибрагимович
9
Берг
9
Берг
10
Ибрагимович
9
Исак
22
Квайсон
22
Квайсон
9
Исак
Остались в запасе
Косово
Швеция
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
12
Висар Бекай
ВР
18
Флорент Хасани
ЦФ
10
Эдон Жегрова
ПВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
23
Бетим Халими
ВР
8
Бетим Фазлийи
ЦП
20
Лирим Кастрати
ПВ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
1
Робин Ольсен
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
12
Висар Бекай
ВР
18
Флорент Хасани
ЦФ
10
Эдон Жегрова
ПВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
23
Бетим Халими
ВР
8
Бетим Фазлийи
ЦП
20
Лирим Кастрати
ПВ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
1
Робин Ольсен
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Косово - Швеция
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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