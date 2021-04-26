Берг – об уходе из «Краснодара»: «Хочется закончить на высокой ноте»

Нападающий Маркус Берг поделился ожиданиями от прощального матча в составе «Краснодара».
– Через неделю вы в последний раз выйдете на поле за «Краснодар». Что будет означать для вас этот прощальный матч?
– Прежде всего, будет много эмоций. Я играл за «Краснодар» два года. Это было восхитительное время. Хочется закончить выступление за клуб на высокой ноте.
Оглядываясь назад, я горд за то, что мы смогли сотворить историю. Клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов. После того, как я покину клуб, я буду следить за ним.
- Швед решил не продлевать с «Краснодаром» истекающий в июне контракт.
- 34-летний футболист продолжит карьеру в «Гетеборге». Он – воспитанник этого клуба.
- Берг выступает за краснодарскую команду с июля 2019 года, в его активе 22 гола и восемь ассистов в 60 матчах.
Источник: «Матч ТВ»