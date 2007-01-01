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    Берг – об уходе из «Краснодара»: «Хочется закончить на высокой ноте»

    Нападающий Маркус Берг поделился ожиданиями от прощального матча в составе «Краснодара».

    – Через неделю вы в последний раз выйдете на поле за «Краснодар». Что будет означать для вас этот прощальный матч?

    – Прежде всего, будет много эмоций. Я играл за «Краснодар» два года. Это было восхитительное время. Хочется закончить выступление за клуб на высокой ноте.

    Оглядываясь назад, я горд за то, что мы смогли сотворить историю. Клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов. После того, как я покину клуб, я буду следить за ним.

    • Швед решил не продлевать с «Краснодаром» истекающий в июне контракт.
    • 34-летний футболист продолжит карьеру в «Гетеборге». Он – воспитанник этого клуба.
    • Берг выступает за краснодарскую команду с июля 2019 года, в его активе 22 гола и восемь ассистов в 60 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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