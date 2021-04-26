Берг – об уходе из «Краснодара»: «Хочется закончить на высокой ноте»

Нападающий Маркус Берг поделился ожиданиями от прощального матча в составе «Краснодара».

– Через неделю вы в последний раз выйдете на поле за «Краснодар». Что будет означать для вас этот прощальный матч?

– Прежде всего, будет много эмоций. Я играл за «Краснодар» два года. Это было восхитительное время. Хочется закончить выступление за клуб на высокой ноте.

Оглядываясь назад, я горд за то, что мы смогли сотворить историю. Клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов. После того, как я покину клуб, я буду следить за ним.