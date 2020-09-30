Ларссон, Берг и Классон вызваны в сборную Швеции для подготовки к матчу с Россией

Сборная Швеции назвала игроков, которые будут готовиться к товарищескому матчу со сборной России и играм Лиги наций против сборных Хорватии и Португалии.

В список попали сразу пять футболистов из РПЛ. Это защитник «Рубина» Карл Старфельт, полузащитники «Краснодара» Кристоффер Ольссон и Виктор Классон, их одноклубник Маркус Берг и форвард «Спартака» Джордан Ларссон.

Товарищеская игра между Россией и Швецией пройдет 8 октября на «ВЭБ Арене».