Ларссон, Берг, Классон – в сборной Швеции на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон огласил состав команды на ноябрьские матчи. В нем оказалось несколько представителей РПЛ.

Речь идет о Джордане Ларссоне («Спартак»), Кристоффере Ольссоне, Викторе Классоне, Маркусе Берге (все – «Краснодар») и Карле Старфельте («Рубин»).