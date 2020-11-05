Ларссон, Берг, Классон – в сборной Швеции на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон огласил состав команды на ноябрьские матчи. В нем оказалось несколько представителей РПЛ.
Речь идет о Джордане Ларссоне («Спартак»), Кристоффере Ольссоне, Викторе Классоне, Маркусе Берге (все – «Краснодар») и Карле Старфельте («Рубин»).
- 11 ноября шведы проведут товарищеский матч против датчан.
- 14 ноября Швеция сыграет в Лиге наций с хорватами, 17 ноября – с Францией.
- Шведы в группе Лиги наций не набрали ни одного очка.
Источник: твиттер Svensk Fotboll