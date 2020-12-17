Берг: «Десять лет назад мной интересовался «Зенит»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как в свое время мог стать игроком «Зенита».

– Вы, кажется, могли оказаться в России гораздо раньше.

– Это правда. Лет десять назад мной интересовался «Зенит». Но тогда я посчитал, что переезд в Россию будет неправильным решением. Я хотел развиваться дальше в «Гамбурге».