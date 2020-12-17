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    Берг: «Десять лет назад мной интересовался «Зенит»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как в свое время мог стать игроком «Зенита».

    – Вы, кажется, могли оказаться в России гораздо раньше.

    – Это правда. Лет десять назад мной интересовался «Зенит». Но тогда я посчитал, что переезд в Россию будет неправильным решением. Я хотел развиваться дальше в «Гамбурге».

    • 34-летний Берг выступает за «Краснодар» с июля 2019 года.
    • В активе форварда 20 голов и шесть ассистов в 54 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает по окончании этого сезона.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9663

      paracetamol 5 часов назад

      10 лет назад ты может чего и стоил.

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      Рейтинг: +2762

      Semenycch 7 часов назад

      Это напоминает заявления некоторых американских актрис -10 лет назад Её трахал Трамп.

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    • ...
      Рейтинг: +1519

      Nevsky_RU 8 часов назад

      ну чё ок, развился до Краснодара))
      он типа этими словами намекает что переход в РПЛ - это крест на всех амбициях? Ну по факту зачастую так и есть, хотя бывают и исключения. Но вероятно РПЦ сочтёт подобное открытое заявление грешком))

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