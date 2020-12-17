Берг: «Десять лет назад мной интересовался «Зенит»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как в свое время мог стать игроком «Зенита».
– Вы, кажется, могли оказаться в России гораздо раньше.
– Это правда. Лет десять назад мной интересовался «Зенит». Но тогда я посчитал, что переезд в Россию будет неправильным решением. Я хотел развиваться дальше в «Гамбурге».
- 34-летний Берг выступает за «Краснодар» с июля 2019 года.
- В активе форварда 20 голов и шесть ассистов в 54 матчах.
- Его контракт с клубом истекает по окончании этого сезона.
Источник: Sport24