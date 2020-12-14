Смольников, Нобоа, Берг и Дзюба – в сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 18-го тура РПЛ.

В нее включены четыре футболиста «Краснодара», по два игрока из «Ростова» и «Рубина», а также по одному представителю «Зенита», «Химок» и «Сочи».

Вратарь: Евгений Городов («Краснодар»);

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Александр Филин («Химки»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»);

Полузащитники: Роман Тугарев («Ростов»), Оливер Абильгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Виктор Классон («Краснодар»);

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Артeм Дзюба («Зенит»).