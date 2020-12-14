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  • Смольников, Нобоа, Берг и Дзюба – в сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Смольников, Нобоа, Берг и Дзюба – в сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

14 декабря 2020, 21:45
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Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 18-го тура РПЛ.

В нее включены четыре футболиста «Краснодара», по два игрока из «Ростова» и «Рубина», а также по одному представителю «Зенита», «Химок» и «Сочи».

Вратарь: Евгений Городов («Краснодар»);

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Александр Филин («Химки»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»);

Полузащитники: Роман Тугарев («Ростов»), Оливер Абильгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Виктор Классон («Краснодар»);

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Артeм Дзюба («Зенит»).

Источник: WhoScored
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Рубин Зенит Химки Сочи Дзюба Артем Нобоа Кристиан Смольников Игорь Городов Евгений Берг Маркус Классон Виктор Осипенко Максим Филин Александр Тугарев Роман Самошников Илья Абильдгор Оливер
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Сильвербой
1607972677
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