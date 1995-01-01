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    Берг, Ольссон, Сорокин не сыграли со «Спартаком» из-за повышенной температуры

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил отсутствие в заявке на матч 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3) трех футболистов. У них повысилась температура.

    «Маркус Берг, Кристоффер Олссон, Егор Сорокин – у них небольшое повышение температуры, простуда, при этом тесты на ковид отрицательные. На утро была надежда, что выйдут.

    Но будем рассчитывать на то, что есть. Каждую неделю мы кого-то теряем, но игроки же когда-то начнут возвращаться. Посмотрим, что будет завтра. Ждeм возвращения всех! Такой период – надо быть сильными», – сказал тренер.

    • «Краснодар» лидирует в группе Лиги чемпионов.
    • Команда идет в РПЛ восьмой.
    • На следующей неделе краснодарцы примут «Челси».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +149

      аларм дубль2 1 час назад

      здоровья парням!выздоровления перед еврокубком!краснодару быстрого восстановления!!!да и всем нашим!пора выигрывать!

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