Берг, Ольссон, Сорокин не сыграли со «Спартаком» из-за повышенной температуры

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил отсутствие в заявке на матч 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3) трех футболистов. У них повысилась температура.

«Маркус Берг, Кристоффер Олссон, Егор Сорокин – у них небольшое повышение температуры, простуда, при этом тесты на ковид отрицательные. На утро была надежда, что выйдут.

Но будем рассчитывать на то, что есть. Каждую неделю мы кого-то теряем, но игроки же когда-то начнут возвращаться. Посмотрим, что будет завтра. Ждeм возвращения всех! Такой период – надо быть сильными», – сказал тренер.