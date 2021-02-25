Берг не попал в заявку «Краснодара» на игру с «Динамо» З. Он поучаствовал в обоих голах в первом матче

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг не примет участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

Шведа по неизвестной причине не включили в заявку команды на сегодняшнюю игру.

Неделю назад 34-летний футболист забил гол и сделал ассист в первой встрече с «Динамо».