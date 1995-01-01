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    Берг не попал в заявку «Краснодара» на игру с «Динамо» З. Он поучаствовал в обоих голах в первом матче

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг не примет участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

    Шведа по неизвестной причине не включили в заявку команды на сегодняшнюю игру.

    Неделю назад 34-летний футболист забил гол и сделал ассист в первой встрече с «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19252

      bset 10 минут назад

      Похоже чья-то отставка замаячила на горизонте

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      Рейтинг: +8356

      Hektor 84 13 минут назад

      Что то там не ладное творится в Краснодаре. Слишком много не довольных. Кажись поплыл физрук.

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