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  • 19-летний вратарь Агкацев – в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»

19-летний вратарь Агкацев – в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»

25 февраля 2021, 21:46
23

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

У российской команды с первых минут выйдет 19-летний вратарь Станислав Агкацев. Для него это дебют за основу.

«Динамо»: Ливакович, Адеми, Лауритсен, Майер, Ристовски, Иванушец, Петкович, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Якич, Оршич.

«Краснодар»: Агкацев, Мартынович, Кабелла, Газинский, Вандерсон, Ионов, Классон, Чернов, Смольников, Кайо, Вилена.

  • Игра пройдет в Загребе на стадионе «Максимир», начало – в 23:00 по московскому времени.
  • Первый матч в Краснодаре завершился победой хорватов со счетом 3:2.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Динамо Загреб Краснодар Агкацев Станислав
Комментарии (23)
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AZ
1614279052
Смотрю на его статистику в ФНЛ и тихонечко охреневаю... Пропускает по 5-6 мячей... Непонятно, почему убрали Городова...
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Skull_Boy
1614279453
Ну и пи_здец вам, моя ставка сыграла минимум 2 пропустит
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Кузьмич на трибуне
1614280367
Ну и как это понимать? Создаётся впечатление, что Сафонов и Рамирес не травмированные, а наказанные. Ну про Рамиреса ещё можно понять, за выпад в адрес ЦСКА, а за что Мотю убрали? А где Адамов? Что Адамов поддержал Сафонова? Похоже всё очень плохо.
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portero
1614280919
Да уж, конечно парню удачи, но вот политика говенная...
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Январь 59
1614280938
Что то не в порядке в бычьем стане. Синицын ушёл, с Сафоновым непонятки, то отозвали , то подписали, то ли травма , то ли х.п.с. ??? с Рамиремом тоже не все понятно( сначала пишут ,что кресты, а потом Мусаев кричит на журналиста:"С чего вы взяли , что у Рамиреса кресты). Вместо более менее надежного Адамова - ставят Городова, а теперь ещё и пацана из ФНЛ. Похоже в команде бунт. А похоже начался этот бунт ещё с Гранквиста и М.Перейры, которые не захотели продлять контракты.
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JTherry
1614280974
19-летний вратарь? похоже на самострел...
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slavа0508
1614281176
Что то у Краснодара постоянные непонятки с воспитанниками,не знаю кто прав а кто нет,но проблема существует,,,
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Aldo.CSKA
1614282399
Кепа Агкацебаллага? Краснодару совсем я так понял ЛЕ не нужна! :(
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Кузьмич на трибуне
1614282619
Если быкам не нужна ЛЕ, то можно выпустит второй состав.
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Январь 59
1614290220
Мусаева в отставку. Верните в состав Рамиреса, Сафонова, Шапи, Уткина.
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