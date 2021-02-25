19-летний вратарь Агкацев – в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
У российской команды с первых минут выйдет 19-летний вратарь Станислав Агкацев. Для него это дебют за основу.
«Динамо»: Ливакович, Адеми, Лауритсен, Майер, Ристовски, Иванушец, Петкович, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Якич, Оршич.
«Краснодар»: Агкацев, Мартынович, Кабелла, Газинский, Вандерсон, Ионов, Классон, Чернов, Смольников, Кайо, Вилена.
- Игра пройдет в Загребе на стадионе «Максимир», начало – в 23:00 по московскому времени.
- Первый матч в Краснодаре завершился победой хорватов со счетом 3:2.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт УЕФА