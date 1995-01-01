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    19-летний вратарь Агкацев – в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»

    Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

    У российской команды с первых минут выйдет 19-летний вратарь Станислав Агкацев. Для него это дебют за основу.

    «Динамо»: Ливакович, Адеми, Лауритсен, Майер, Ристовски, Иванушец, Петкович, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Якич, Оршич.

    «Краснодар»: Агкацев, Мартынович, Кабелла, Газинский, Вандерсон, Ионов, Классон, Чернов, Смольников, Кайо, Вилена.

    • Игра пройдет в Загребе на стадионе «Максимир», начало – в 23:00 по московскому времени.
    • Первый матч в Краснодаре завершился победой хорватов со счетом 3:2.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +2508

      Кузьмич на трибуне 47 минут назад

      Если быкам не нужна ЛЕ, то можно выпустит второй состав.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +948

      PassCSKA 51 минуту назад

      Кепа Агкацебаллага? Краснодару совсем я так понял ЛЕ не нужна! :(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17332

      slavutiq70 1 час назад

      Что то у Краснодара постоянные непонятки с воспитанниками,не знаю кто прав а кто нет,но проблема существует,,,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11574

      JTherry 1 час назад

      19-летний вратарь? похоже на самострел...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2508

      Кузьмич на трибуне > JTherry 1 час назад

      похоже это )|(0ПА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1354

      Январь 59 > JTherry 1 час назад

      Это не самострелы, это бунт. Вспоминаю последние две игры и отсутствие Сафонова,Уткина, отвратную игру Шари, создаётся впечатление-"На корабле бунт"!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11574

      JTherry > Январь 59 1 час назад

      из-за чего бунтуют? "тренер" Арутюнян мало платит или что-то другое?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1354

      Январь 59 > JTherry 58 минут назад

      Либо что то случилось , либо одно из двух.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11574

      JTherry > Январь 59 53 минуты назад

      удачи, конечно, но надо признать, что шансов - мизер...

      0
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      Рейтинг: +1354

      Январь 59 1 час назад

      Что то не в порядке в бычьем стане. Синицын ушёл, с Сафоновым непонятки, то отозвали , то подписали, то ли травма , то ли х.п.с. ??? с Рамиремом тоже не все понятно( сначала пишут ,что кресты, а потом Мусаев кричит на журналиста:"С чего вы взяли , что у Рамиреса кресты). Вместо более менее надежного Адамова - ставят Городова, а теперь ещё и пацана из ФНЛ. Похоже в команде бунт. А похоже начался этот бунт ещё с Гранквиста и М.Перейры, которые не захотели продлять контракты.

      4
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      Рейтинг: +45467

      portero 1 час назад

      Да уж, конечно парню удачи, но вот политика говенная...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2508

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ну и как это понимать? Создаётся впечатление, что Сафонов и Рамирес не травмированные, а наказанные. Ну про Рамиреса ещё можно понять, за выпад в адрес ЦСКА, а за что Мотю убрали? А где Адамов? Что Адамов поддержал Сафонова? Похоже всё очень плохо.

      6
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      ...
      Рейтинг: +11574

      JTherry > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Сафонов и Уткин не попадают в основной состав из-за контрактных разногласий с руководством клуба...

      0
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      Рейтинг: +2508

      Кузьмич на трибуне > JTherry 57 минут назад

      Уже прочитал на соседней ветке.

      0
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      Рейтинг: +11574

      JTherry > Кузьмич на трибуне 55 минут назад

      телеграм-каналы оперативнее в этом плане... но могли бы Городова поставить, все же - надежнее...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5274

      vladik12 > Кузьмич на трибуне 40 минут назад

      В "Сочи" уже Адамов.

      0
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      Рейтинг: +11317

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну и пи_здец вам, моя ставка сыграла минимум 2 пропустит

      0
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      Рейтинг: +1915

      Бриг 1 час назад

      Ошибки детские в формировании состава.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19252

      bset 1 час назад

      Ну если у Сафонова не травма, а его убрали по политическим мотивам, это будет провал. А если еще и тренер стал инициатором, можно смело убирать его. А то с отзаявкой в РПЛ, заявкой в ФНЛ и снова заявкой в РПЛ выглядит это все как воспитательная мера, а не травма.

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