19-летний вратарь Агкацев – в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

У российской команды с первых минут выйдет 19-летний вратарь Станислав Агкацев. Для него это дебют за основу.

«Динамо»: Ливакович, Адеми, Лауритсен, Майер, Ристовски, Иванушец, Петкович, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Якич, Оршич.

«Краснодар»: Агкацев, Мартынович, Кабелла, Газинский, Вандерсон, Ионов, Классон, Чернов, Смольников, Кайо, Вилена.