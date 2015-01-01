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    Защитник «Ренна» Да Силва: «В эпизоде с голом Берг играл корпусом и жестко. Это фол»

    Защитник «Ренна» Дамьен Да Силва прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1).

    — Это большая неудача для команды. Мы прекрасно понимали, что в России будет играть труднее, чем во Франции. У нас не получилось открыть счет. Снова у нас проблемы с реализацией моментов.

    — Вам не показалось, что в момент реализации гола Маркус Берг играл руками?

    — Да, он играл корпусом и жестко. А мы не могли фолить, ибо это могло привести к красной карточке.

    — Так был фол со стороны Берга?

    — Мне сложно сказать, ситуация была неоднозначной. Если считать придерживание рукой фолом, то это фол. Если он и был, то небольшой.

    — Почему «Ренн» не хотел рисковать?

    — Мы понимали, какова цена пропущенного гола. Поэтому действовали осторожно. Мы не были запуганными, но возможность пропустить гол довлела над нами в этой встрече.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2196

      AZ 35 минут назад

      а еще и без маски Берг бежал, это тоже нарушение режима... "Жестко в корпус"... что за бред?

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      Рейтинг: +1436

      Валерий2705 > AZ 19 минут назад

      Думаю это чудеса перевода. Да и название статьи с громким, преувеличенным названием. Д.н.о.б.а.н.д.и.р одним словом.

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      Рейтинг: +3362

      Гавроша 42 минуты назад

      Вот что такое олигархи!

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