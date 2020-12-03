Защитник «Ренна» Да Силва: «В эпизоде с голом Берг играл корпусом и жестко. Это фол»

Защитник «Ренна» Дамьен Да Силва прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1).

— Это большая неудача для команды. Мы прекрасно понимали, что в России будет играть труднее, чем во Франции. У нас не получилось открыть счет. Снова у нас проблемы с реализацией моментов.

— Вам не показалось, что в момент реализации гола Маркус Берг играл руками?

— Да, он играл корпусом и жестко. А мы не могли фолить, ибо это могло привести к красной карточке.

— Так был фол со стороны Берга?

— Мне сложно сказать, ситуация была неоднозначной. Если считать придерживание рукой фолом, то это фол. Если он и был, то небольшой.

— Почему «Ренн» не хотел рисковать?

— Мы понимали, какова цена пропущенного гола. Поэтому действовали осторожно. Мы не были запуганными, но возможность пропустить гол довлела над нами в этой встрече.

Вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» – первый российский клуб, победивший в еврокубках. На это потребовалось 18 матчей.

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