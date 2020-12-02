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    Сафонов – о выходе в плей-офф Лиги Европы: «Выполнили задачу-минимум»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:0).

    «Это был один из самых важных матчей, он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть. Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с «Севильей», но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть.

    Мое состояние? Все нормально было, я пропустил какое-то время, было тяжело физически, но главное быть морально готовым, я сказал, что готов играть. Без трибун было бы совсем тяжело, мы играем для болельщиков, они улыбаются, мы к этому и стремимся», – сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

    • Вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
    • «Краснодар» впервые в своей истории победил в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2020 23:49
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