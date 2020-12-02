Сафонов – о выходе в плей-офф Лиги Европы: «Выполнили задачу-минимум»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:0).

«Это был один из самых важных матчей, он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть. Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с «Севильей», но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть.

Мое состояние? Все нормально было, я пропустил какое-то время, было тяжело физически, но главное быть морально готовым, я сказал, что готов играть. Без трибун было бы совсем тяжело, мы играем для болельщиков, они улыбаются, мы к этому и стремимся», – сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» впервые в своей истории победил в группе Лиги чемпионов.

«Краснодар» – первый российский клуб, победивший в еврокубках. На это потребовалось 18 матчей