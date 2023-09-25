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    Экс-форвард «Краснодара» Берг закончил карьеру

    Шведский футболист Маркус Берг объявил о завершении карьеры.

    37-летний нападающий решил закончить карьеру из-за проблем со спиной.

    С 2019 по 2021 год он выступал за «Краснодар», провел 63 матча, забил 22 гола и сделал 9 ассистов.

    Клуб РПЛ обратился к Бергу по случаю завершения карьеры, вспомнив его гол в ворота «Ренна» в Лиге чемпионов.

    «Маркус, ты молодчина. Желаем тебе успехов во всех делах, которые ты предпочтешь в будущем!

    Твой гол «Ренну» в Лиге чемпионов мы не забудем никогда!» – говорится в публикации краснодарцев.

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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