Экс-форвард «Краснодара» Берг закончил карьеру

Шведский футболист Маркус Берг объявил о завершении карьеры.

37-летний нападающий решил закончить карьеру из-за проблем со спиной.

С 2019 по 2021 год он выступал за «Краснодар», провел 63 матча, забил 22 гола и сделал 9 ассистов.

Клуб РПЛ обратился к Бергу по случаю завершения карьеры, вспомнив его гол в ворота «Ренна» в Лиге чемпионов.

«Маркус, ты молодчина. Желаем тебе успехов во всех делах, которые ты предпочтешь в будущем!

Твой гол «Ренну» в Лиге чемпионов мы не забудем никогда!» – говорится в публикации краснодарцев.