Азмун, Кухарчук, Джанаев – среди претендентов на звание лучшего игрока декабря в РПЛ

смотрю на список - и становится так стыдно за спартак!
РПЛ объявила номинантов на приз лучшему игроку чемпионата в декабре.
В список вошли:
Сердар Азмун («Зенит», 5 голов и ассист в 3 матчах)
Илья Кухарчук («Химки», 3 гола и ассист в 3 матчах)
Алексей Сутормин («Зенит», 3 голевые передачи в 3 матчах)
Сослан Джанаев («Сочи», 3 игры из 3 на ноль)
Маркус Берг («Краснодар», 3 гола в 2 матчах).
Кто из игроков проявил себя круче всех? Выбираем лучшего футболиста декабря в нашей группе ВК https://t.co/szvdQPdK8YВ этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/5WYUIHG33M— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2020