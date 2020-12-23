Азмун, Кухарчук, Джанаев – среди претендентов на звание лучшего игрока декабря в РПЛ

РПЛ объявила номинантов на приз лучшему игроку чемпионата в декабре.

В список вошли:

Сердар Азмун («Зенит», 5 голов и ассист в 3 матчах)

Илья Кухарчук («Химки», 3 гола и ассист в 3 матчах)

Алексей Сутормин («Зенит», 3 голевые передачи в 3 матчах)

Сослан Джанаев («Сочи», 3 игры из 3 на ноль)

Маркус Берг («Краснодар», 3 гола в 2 матчах).