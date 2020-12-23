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    Азмун, Кухарчук, Джанаев – среди претендентов на звание лучшего игрока декабря в РПЛ

    РПЛ объявила номинантов на приз лучшему игроку чемпионата в декабре.

    В список вошли:

    Сердар Азмун («Зенит», 5 голов и ассист в 3 матчах)
    Илья Кухарчук («Химки», 3 гола и ассист в 3 матчах)
    Алексей Сутормин («Зенит», 3 голевые передачи в 3 матчах)
    Сослан Джанаев («Сочи», 3 игры из 3 на ноль)
    Маркус Берг («Краснодар», 3 гола в 2 матчах).

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    Источник: Твиттер РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12422

      alarm 1 час назад

      смотрю на список - и становится так стыдно за спартак!

      0
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      Рейтинг: -618

      СуперПАВ9 > alarm 20 минут назад

      Ты з а е бал ты

      0
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      Рейтинг: +7103

      Литейный4 2 часа назад

      Азмун красавчик. Вертел свиней как хотел. Впрочем весь Зенит деклассировал хряков. Гыгыгы

      2
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