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«Севилья» осталась в меньшинстве в матче с «Краснодаром»

4 ноября 2020, 23:57
15

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Севильей» и «Краснодаром». На 17-й минуте счет открыл форвард россиян Магомед-Шапи Сулейманов.

На 21-й минуте Маркус Берг с пенальти увеличил превосходство «Краснодара».

На 45+5 минуте красную карточку получил Хесус Навас.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Испании.
  • В случае победы «Краснодар» поднимется на второе место в группе.
  • «Краснодар» еще никогда не побеждал в группе Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Севилья Краснодар Берг Маркус Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (15)
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Вальдемар IV
1604522069
мусаев аж пошатнулся от неожиданности, мюнхгаузен краснодарский, за волосы тянут его
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СвинкаСправедливости
1604523262
Самый эффективный антифутбол в мире.
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Томик
1604523333
Ну "Краснодар" даёт. 30-70 владение, а они ещё Наваса умудрились удалить. Я уж про худшую двухминутку "Севильи" за 20 лет молчу).
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_Marqella_
1604523545
У Краснодара есть отличный шанс не проиграть...
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Кузьмич на трибуне
1604523921
Пока Краснодар очень плохо играет. В контратаку совсем не идет. Пару раз могли хорошо уйти но стали тянуть кота за хвост и как итог теряли мяч. С такой игрой не то что упустить победу, но и проиграть не долго.
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fhnv
1604525629
ни че страшного отыграют и выиграют ещё там чудик один есть КАЙО который привезет гол
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Manuilov_M
1604526056
По моему Мусаев, уже все сказал в Краснодаре...
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den161
1604526999
Но краснодар обосрался ((((
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serglider
1604527382
Еврокубки наглядно показали, что российский футбол полный отстой и продолжает дальше "нащупывать дно"))) Все эти российские "трениришки" и "игрочишки" сильно переоценены и заслуживают максимум 10% от того, что сегодня получают!
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a s
1604566235
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