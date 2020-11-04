«Севилья» осталась в меньшинстве в матче с «Краснодаром»

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Севильей» и «Краснодаром». На 17-й минуте счет открыл форвард россиян Магомед-Шапи Сулейманов.

На 21-й минуте Маркус Берг с пенальти увеличил превосходство «Краснодара».

На 45+5 минуте красную карточку получил Хесус Навас.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Испании.

В случае победы «Краснодар» поднимется на второе место в группе.

«Краснодар» еще никогда не побеждал в группе Лиги чемпионов.