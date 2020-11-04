«Севилья» осталась в меньшинстве в матче с «Краснодаром»

Даже с удалением Краснодару будет тяжело зацепиться за очки...
В эти минуты проходит матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Севильей» и «Краснодаром». На 17-й минуте счет открыл форвард россиян Магомед-Шапи Сулейманов.
На 21-й минуте Маркус Берг с пенальти увеличил превосходство «Краснодара».
На 45+5 минуте красную карточку получил Хесус Навас.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Испании.
- В случае победы «Краснодар» поднимется на второе место в группе.
- «Краснодар» еще никогда не побеждал в группе Лиги чемпионов.
Шапи. Штрафной. Красота!Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/yH9Ux8Qm1rПриложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/UTCUNL237r— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2020
А вот второй гол «Краснодара».Берг идеально положил пенальти https://t.co/opzBaH1evc pic.twitter.com/yNj2FjbRkR— Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020