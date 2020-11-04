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    «Севилья» осталась в меньшинстве в матче с «Краснодаром»

    В эти минуты проходит матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Севильей» и «Краснодаром». На 17-й минуте счет открыл форвард россиян Магомед-Шапи Сулейманов.

    На 21-й минуте Маркус Берг с пенальти увеличил превосходство «Краснодара».

    На 45+5 минуте красную карточку получил Хесус Навас.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Испании.
    • В случае победы «Краснодар» поднимется на второе место в группе.
    • «Краснодар» еще никогда не побеждал в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2020 23:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +17789

      bset 6 минут назад

      Даже с удалением Краснодару будет тяжело зацепиться за очки...

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      Рейтинг: +4648

      Томик > bset 2 секунды назад

      Так у "Краснодара" мальчонка вышел с армянской фамилией и разницу в количестве игроков нивелировал.

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      Рейтинг: +2149

      Кузьмич на трибуне 14 минут назад

      Пока Краснодар очень плохо играет. В контратаку совсем не идет. Пару раз могли хорошо уйти но стали тянуть кота за хвост и как итог теряли мяч. С такой игрой не то что упустить победу, но и проиграть не долго.

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      Рейтинг: +2178

      _Marqella_ 20 минут назад

      У Краснодара есть отличный шанс не проиграть...

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      Рейтинг: +4648

      Томик 23 минуты назад

      Ну "Краснодар" даёт. 30-70 владение, а они ещё Наваса умудрились удалить. Я уж про худшую двухминутку "Севильи" за 20 лет молчу).

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      Рейтинг: +1878

      СвинкаСправедливости 25 минут назад

      Самый эффективный антифутбол в мире.

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      Рейтинг: +451

      Вальдемар IV 44 минуты назад

      мусаев аж пошатнулся от неожиданности, мюнхгаузен краснодарский, за волосы тянут его

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      Рейтинг: +495

      xkixerx 53 минуты назад

      Жму руку Быки!! Штрафной исполнили класс!! Еще бы удалить не мешало игрочка....ну за штрафной желтая, да еще чуть ногу не сломал Бергу. На 2 красных то наиграл по сути...

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