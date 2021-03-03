Aftonbladet: Берг летом перейдет в «Гетеборг»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг намерен вернуться на родину. Летом он пополнит «Гетеборг», сообщили в Швеции.

34-летний Берг подпишет контракт на 2,5 года. По окончании текущего сезона контракт шведа с «Краснодаром» истечет.