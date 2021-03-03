Aftonbladet: Берг летом перейдет в «Гетеборг»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг намерен вернуться на родину. Летом он пополнит «Гетеборг», сообщили в Швеции.
34-летний Берг подпишет контракт на 2,5 года. По окончании текущего сезона контракт шведа с «Краснодаром» истечет.
- Берг играл за «Гетеборг» с 2005 по 2007 год.
- В России Берг выступает с 2019 года.
- В текущем сезоне РПЛ форвард провел 15 матчей, забил 9 голов, сделал 2 результативные передачи.
Источник: Aftonbladet
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