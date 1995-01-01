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    Aftonbladet: Берг летом перейдет в «Гетеборг»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг намерен вернуться на родину. Летом он пополнит «Гетеборг», сообщили в Швеции.

    34-летний Берг подпишет контракт на 2,5 года. По окончании текущего сезона контракт шведа с «Краснодаром» истечет.

    • Берг играл за «Гетеборг» с 2005 по 2007 год.
    • В России Берг выступает с 2019 года.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард провел 15 матчей, забил 9 голов, сделал 2 результативные передачи.

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    Источник: Aftonbladet

    Шведский таблоид, основанный в 1830 году. Аудитория в инстаграме – более 184 тысячи подписчиков.

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