Роналду возглавил список лучших бомбардиров мировых лиг в XXI веке. Месси и Ибрагимович – в топ-3

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов в XXI веке (с 2001 по 2020 год).

Рейтинг возглавляет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – португалец забил 462 мяча. Вторым идет форвард «Барселоны» Лионель Месси – на его счету 451 гол. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович – третий с 379 мячами.

Лучший игрок 2020 года по версии ФИФА Роберт Левандовски расположился на седьмом месте с 285 голами.

Единственный представитель РПЛ в рейтинге IFFHS – форвард «Краснодара» Маркус Берг. В XXI веке швед забил 200 мячей.

Топ-10 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в XXI веке:

1. Криштиану Роналду (462);

2. Лионель Месси (451);

3. Златан Ибрагимович (379);

4. Луис Суарес (332);

5. Александар Джурич (304);

6. Али Ашфак (287);

7. Роберт Левандовски (285);

8. Самюэль Это′О (282);

9. Давид Вилья (280);

10. Мартин Камбуров (278).