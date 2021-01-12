Роналду возглавил список лучших бомбардиров мировых лиг в XXI веке. Месси и Ибрагимович – в топ-3

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов в XXI веке (с 2001 по 2020 год).
Рейтинг возглавляет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – португалец забил 462 мяча. Вторым идет форвард «Барселоны» Лионель Месси – на его счету 451 гол. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович – третий с 379 мячами.
Лучший игрок 2020 года по версии ФИФА Роберт Левандовски расположился на седьмом месте с 285 голами.
Единственный представитель РПЛ в рейтинге IFFHS – форвард «Краснодара» Маркус Берг. В XXI веке швед забил 200 мячей.
Топ-10 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в XXI веке:
1. Криштиану Роналду (462);
2. Лионель Месси (451);
3. Златан Ибрагимович (379);
4. Луис Суарес (332);
5. Александар Джурич (304);
6. Али Ашфак (287);
7. Роберт Левандовски (285);
8. Самюэль Это′О (282);
9. Давид Вилья (280);
10. Мартин Камбуров (278).
- В списке представлены футболисты, забившие минимум 200 мячей в XXI веке.
- С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.