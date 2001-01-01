Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Роналду возглавил список лучших бомбардиров мировых лиг в XXI веке. Месси и Ибрагимович – в топ-3

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов в XXI веке (с 2001 по 2020 год).

    Рейтинг возглавляет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – португалец забил 462 мяча. Вторым идет форвард «Барселоны» Лионель Месси – на его счету 451 гол. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович – третий с 379 мячами.

    Лучший игрок 2020 года по версии ФИФА Роберт Левандовски расположился на седьмом месте с 285 голами.

    Единственный представитель РПЛ в рейтинге IFFHS – форвард «Краснодара» Маркус Берг. В XXI веке швед забил 200 мячей.

    Топ-10 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в XXI веке:

    1. Криштиану Роналду (462);

    2. Лионель Месси (451);

    3. Златан Ибрагимович (379);

    4. Луис Суарес (332);

    5. Александар Джурич (304);

    6. Али Ашфак (287);

    7. Роберт Левандовски (285);

    8. Самюэль Это′О (282);

    9. Давид Вилья (280);

    10. Мартин Камбуров (278).

    • В списке представлены футболисты, забившие минимум 200 мячей в XXI веке.
    • С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2264

      Oldtrafford83 17 минут назад

      Интересно что на 22 месте некий Пабло Эскобар, совпадение, не думаю))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru