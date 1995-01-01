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    Берг: «В еврокубках надо играть цинично и любой ценой брать очки»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг выразил мнение, как команде стоит играть в еврокубках. Россияне в текущем сезоне дебютируют в группе Лиги чемпионов.

    «В еврокубках надо играть довольно цинично. В группе четыре команды, игры дома и в гостях, надо любой ценой брать очки. Конечно, дома надо стараться набрать три очка. На чужом поле другая история.

    На самом деле нам удобно играть в гостях, потому что у нас хорошо поставлены контратаки. Хотя в чемпионате мы редко так играем, там мы обычно контролируем игру и владеем мячом. А в Лиге чемпионов нам противостоят европейские топ-команды, поэтому получается иначе.

    В Премьер-лиге большинство команд играет против нас в пять защитников и на контратаках. Мы много атакуем через вингеров, подключаем крайних защитников, идeм вперeд большими силами. Может, если хотим добиться чего-то на высочайшем уровне в Европе, надо действовать умнее. Не забывать про оборону, когда мы атакуем», – сказал Берг УЕФА.

    • В 20:55 по Москве «Краснодар» начнет матч с «Челси».
    • Россияне лидируют в группе Лиги чемпионов.
    • В РПЛ команда идет восьмой.

    Мусаев: «Для Галицкого футбол должен быть праздником, обязан дарить эмоции. Кубки при унылой игре никому не нужны, это наша философия»

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +467

      Spinorr 9 минут назад

      Если очки брать любой цЕной, то играть надо цЕнично.

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