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  • Мусаев: «Для Галицкого футбол должен быть праздником, обязан дарить эмоции. Кубки при унылой игре никому не нужны, это наша философия»

Мусаев: «Для Галицкого футбол должен быть праздником, обязан дарить эмоции. Кубки при унылой игре никому не нужны, это наша философия»

13 октября 2020, 22:18
6

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев расшифровал клубную философию. Ее суть – атакующий футбол.

– Иногда кажется, что атакующая игра превращается для «Краснодара» в самоцель, перед которой отступает результат.

– Владелец клуба считает, что люди, пришедшие в выходной день на игру любимой команды, должны увидеть зрелище, а не конвейер. Футбол обязан дарить эмоции, быть праздником – для Сергея Николаевича Галицкого это главное.

Кубки, добытые с помощью унылой игры, никому не нужны – вот что задает направление всей клубной философии, от детских команд до главной. Достижение результата через атаку, комбинации, короткий и средний пас. Такова цель.

Сложный путь, быть может, самый сложный в футболе. По объективным причинам не во всех матчах играем ярко.

В такие моменты нужно стремиться добывать очки за счет других качеств – дисциплины, концентрации, самоотдачи. Мыслим и в этом направлении тоже.

  • «Краснодар» впервые сыграет в группе Лиги чемпионов.
  • В РПЛ команда идет восьмой.
  • «Краснодар» основан в 2008 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Галицкий Сергей
Комментарии (6)
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СвинкаСправедливости
1602617890
Философия поиска отговорок.
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DOCTOR PENALTY
1602618023
Надо отдать должное Сергею Николаевичу, мудрая постановка вопроса. Вот только тебе, Мурад, это вряд ли под силу. Здесь нужен опыт, уровень, школа. Без обид, но пока ты у руля, праздник может не состояться, надо трезво оценивать свои силы.
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tushkanlz
1602655250
«Кубки при унылой игре никому не нужны» - это чушь, оправдывающая только безрезультативность работы профессионалов , получающих совсем неплохие «бабки» за свою деятельность. Разве что , уже, трофеи девать некуда, полки ломятся, кладовки забиты, хочется чего-то… «жёлтого в тарелке». Сначала добейся, заработай чего - либо значительного, а потом «философствуй». А футбол – сам по себе – праздник души для тех, кто его любит. «Херово» работаете, вот и нет кубков, а ,если , результат одинаков, зачем платить больше?! «Не по таланту…» жируете… Переходите в любители, так честнее, или ещё куда… ☺☺☺☻☻☻
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general.lizyukov
1602666705
Да-да, именно поэтому казанский "Рубин" дважды чемпион, а у вас максимум бронза. И игры яркой нет. По факту - ноль. За 10 лет. Зато игра не унылая (ага).
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Вальдемар IV
1602669386
говорящая голова без своего мнения, такой же бред про философию бестрофейную
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