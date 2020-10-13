Мусаев: «Для Галицкого футбол должен быть праздником, обязан дарить эмоции. Кубки при унылой игре никому не нужны, это наша философия»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев расшифровал клубную философию. Ее суть – атакующий футбол.

– Иногда кажется, что атакующая игра превращается для «Краснодара» в самоцель, перед которой отступает результат.

– Владелец клуба считает, что люди, пришедшие в выходной день на игру любимой команды, должны увидеть зрелище, а не конвейер. Футбол обязан дарить эмоции, быть праздником – для Сергея Николаевича Галицкого это главное.

Кубки, добытые с помощью унылой игры, никому не нужны – вот что задает направление всей клубной философии, от детских команд до главной. Достижение результата через атаку, комбинации, короткий и средний пас. Такова цель.

Сложный путь, быть может, самый сложный в футболе. По объективным причинам не во всех матчах играем ярко.

В такие моменты нужно стремиться добывать очки за счет других качеств – дисциплины, концентрации, самоотдачи. Мыслим и в этом направлении тоже.