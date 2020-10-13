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    Мусаев: «Для Галицкого футбол должен быть праздником, обязан дарить эмоции. Кубки при унылой игре никому не нужны, это наша философия»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев расшифровал клубную философию. Ее суть – атакующий футбол.

    – Иногда кажется, что атакующая игра превращается для «Краснодара» в самоцель, перед которой отступает результат.

    – Владелец клуба считает, что люди, пришедшие в выходной день на игру любимой команды, должны увидеть зрелище, а не конвейер. Футбол обязан дарить эмоции, быть праздником – для Сергея Николаевича Галицкого это главное.

    Кубки, добытые с помощью унылой игры, никому не нужны – вот что задает направление всей клубной философии, от детских команд до главной. Достижение результата через атаку, комбинации, короткий и средний пас. Такова цель.

    Сложный путь, быть может, самый сложный в футболе. По объективным причинам не во всех матчах играем ярко.

    В такие моменты нужно стремиться добывать очки за счет других качеств – дисциплины, концентрации, самоотдачи. Мыслим и в этом направлении тоже.

    • «Краснодар» впервые сыграет в группе Лиги чемпионов.
    • В РПЛ команда идет восьмой.
    • «Краснодар» основан в 2008 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.10.2020 22:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18558

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Надо отдать должное Сергею Николаевичу, мудрая постановка вопроса. Вот только тебе, Мурад, это вряд ли под силу. Здесь нужен опыт, уровень, школа. Без обид, но пока ты у руля, праздник может не состояться, надо трезво оценивать свои силы.

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      Рейтинг: +1759

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Философия поиска отговорок.

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