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    Берг: «Зенит» – самый серьезный соперник в РПЛ. Сильная команда с мощными финансами»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг назвал «Зенит» сложнейшим соперником в чемпионате России.

    «Самый серьезный соперник в РПЛ? Во-первых, «Зенит». Сильная команда с мощными финансами и отличными игроками, они много лет на высоком уровне. Во-вторых, московские клубы. Но в РПЛ бывает сложно и против маленьких команд: они садятся в оборону, вяжут игру нападающих, играют персонально, матчи против них даже бывают сложнее.

    Не только в России, а везде сложно на маленьком стадионе с искусственной травой, особенно жарким летним днем. Самый кайф – играть на больших аренах, с высокими трибунами и громкими выездными фанатами; пусть они болеют против нас, зато мотивируют!» – сказал Берг.

    • «Зенит» лидирует в этом сезоне РПЛ.
    • «Краснодар» занимает седьмое место, отставая на 11 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      d c 5 минут назад

      Пpогнoзы футбольных матчей info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +64

      russkiisergei 35 минут назад

      Зенит гавно, еврокубки это показывают ежегодно

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