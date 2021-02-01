Берг: «Зенит» – самый серьезный соперник в РПЛ. Сильная команда с мощными финансами»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг назвал «Зенит» сложнейшим соперником в чемпионате России.

«Самый серьезный соперник в РПЛ? Во-первых, «Зенит». Сильная команда с мощными финансами и отличными игроками, они много лет на высоком уровне. Во-вторых, московские клубы. Но в РПЛ бывает сложно и против маленьких команд: они садятся в оборону, вяжут игру нападающих, играют персонально, матчи против них даже бывают сложнее.

Не только в России, а везде сложно на маленьком стадионе с искусственной травой, особенно жарким летним днем. Самый кайф – играть на больших аренах, с высокими трибунами и громкими выездными фанатами; пусть они болеют против нас, зато мотивируют!» – сказал Берг.