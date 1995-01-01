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    Берг – о поражении «Краснодара» от «Динамо» З: «В нашем противостоянии еще не все потеряно»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвел итоги проигранного первого матча 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

    «Считаю, в нашем противостоянии еще не все потеряно. Сегодня мы много ошибались, передерживали мяч и принимали много неправильных решений.

    Думаю, это поправимо. К ответной встрече мы подготовимся лучше и постараемся победить в Хорватии», – сказал швед.

    • Берг в матче с «Динамо» забил гол и сделал ассист.
    • Ответная встреча в Загребе состоится 25 февраля.
    • «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9822

      paracetamol 48 минут назад

      Куда всех киперов дели? Этот же дыра!

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