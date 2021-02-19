Берг – о поражении «Краснодара» от «Динамо» З: «В нашем противостоянии еще не все потеряно»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвел итоги проигранного первого матча 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).
«Считаю, в нашем противостоянии еще не все потеряно. Сегодня мы много ошибались, передерживали мяч и принимали много неправильных решений.
Думаю, это поправимо. К ответной встрече мы подготовимся лучше и постараемся победить в Хорватии», – сказал швед.
- Берг в матче с «Динамо» забил гол и сделал ассист.
- Ответная встреча в Загребе состоится 25 февраля.
- «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.
Источник: Официальный сайт УЕФА