Берг – о поражении «Краснодара» от «Динамо» З: «В нашем противостоянии еще не все потеряно»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвел итоги проигранного первого матча 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

«Считаю, в нашем противостоянии еще не все потеряно. Сегодня мы много ошибались, передерживали мяч и принимали много неправильных решений.

Думаю, это поправимо. К ответной встрече мы подготовимся лучше и постараемся победить в Хорватии», – сказал швед.