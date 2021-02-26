Мусаев: «У Берга обострилась старая травма спины, не позволяющая ему даже передвигаться»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы после поражения от загребского «Динамо», а также объяснил отсутствие форварда Маркуса Берга в заявке на матч.

«Как и ожидалось, игра получилась сложная, с большим количеством единоборств, соперник хорошо был готов физически, к тому же мы пропустили глупый гол, чем усложнили себе задачу.

С чем связано отсутствие Берга в заявке? У него за день до вылета обострилась старая травма спина, она не позволяет ему даже передвигаться. Берг остался в Краснодаре и проходит лечение.

За 11 игр РПЛ надо реабилитировать себя перед нашими болельщиками. К сожалению, отрыв от первого места в чемпионате слишком велик, но мы будем делать все, чтобы показать свой максимум», – сказал Мусаев.