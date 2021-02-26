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    Мусаев: «У Берга обострилась старая травма спины, не позволяющая ему даже передвигаться»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы после поражения от загребского «Динамо», а также объяснил отсутствие форварда Маркуса Берга в заявке на матч.

    «Как и ожидалось, игра получилась сложная, с большим количеством единоборств, соперник хорошо был готов физически, к тому же мы пропустили глупый гол, чем усложнили себе задачу.

    С чем связано отсутствие Берга в заявке? У него за день до вылета обострилась старая травма спина, она не позволяет ему даже передвигаться. Берг остался в Краснодаре и проходит лечение.

    За 11 игр РПЛ надо реабилитировать себя перед нашими болельщиками. К сожалению, отрыв от первого места в чемпионате слишком велик, но мы будем делать все, чтобы показать свой максимум», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» уступил «Динамо» со счетом 0:1, по сумме двух встреч – 2:4.
    • В РПЛ команда идет на седьмом месте.
    • Из Кубка России краснодарцы вылетели в минувшее воскресенье.

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    Источник: Sport24

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